Китайский бокс-офис: рост выше $7 млрд (на 80%) после снятия «ковидных» ограничений, 84% — китайские фильмы

На импорт всех мастей — преимущественно японский и американский в этом году — пришлось только 16% от общей суммы, то есть $1,12 млрд.

По данным компании Artisan Gateway, общие годовые кассовые сборы в Китае по состоянию на 26 ноября составили $7,15 млрд — на 79% больше по сравнению с 2022 годом, осложненным ограничениями из-за коронавируса, но на 15% ниже «доковидных» показателей 2019-го года.

Согласно Variety, слабая экономика действительно оказала большое влияние, но к общим результатам добавилось нестабильное предложение фильмов, которые могли бы привлечь зрителей. Выпуск «на праздники» остается стандартной моделью для дистрибьюторов, недавно отложивших по крайней мере одну крупную премьеру на февраль 2024-го — до китайского Нового года.

Только последний уик-энд принес $52,3 млн благодаря таким премьерам, как криминальный триллер «‎Across the Furious Sea» с Хуаном Бо и Чжоу Сюн, в котором режиссер Цао Баопин экранизировал собственный роман. Фильм «‎Beyond the Clouds» дебютировал на втором месте с $5,4 млн ($7,6 млн включая предварительные просмотры), а тройку лидеров закрыла лента Bona Media «‎Seven Killings» с $5,1 млн.

Японская анимация «New Dimension! Crayon Shinchan The Movie: Battle of Supernatural Powers‎ — Flying Sushi» стартовала в субботу и заработала $4,6 млн за два дня, опередив «Желание» Disney, занявшее пятое место с заработанными $3,5 млн за три дня.

По данным Artisan Gateway, доля рынка китайских фильмов составила 84%, а это значит, что на импорт всех мастей — преимущественно японский и американский в этом году — пришлось лишь 16% из общей суммы в $7 млрд, то есть $1,12 млрд.

Единственный «живой‎» голливудский фильм на прошлой неделе «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях» быстро выпал из пятерки лучших и, согласно данным местных поставщиков данных, занял примерно девятое место на выходных с общим 10-дневным сбором в размере около $8 млн.