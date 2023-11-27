«Наполеон» Ридли Скотта лидирует в мировом прокате с $78,8 млн, а «Желание» принесло Disney второй подряд дебютный провал

В международном прокате «Наполеон» удвоил дебюты «Убийц цветочной луны» и последнего фильма Скотта «Дом Гуччи».

Историческая эпопея о французском полководце с Хоакином Фениксом в главной роли заработала $78,8 млн в мире за дебютный уик-энд, обогнав конкурентов (в том числе $46,3 млн на международных рынках). В то же время в национальном прокате в Северной Америке первое место «Наполеон» не завоевал, оставив лидерскую позицию приквелу «Голодных игр».

«Баллада о певчих птицах и змеях» прибавила $26,2 млн в международном прокате, увеличив итоговые сборы в выходные до $68,8 млн. Всего в мировом прокате фильм Lionsgate с Рэйчел Зеглер и Томом Блайтом в главных ролях собрал $197,2 млн. И, учитывая бюджет в $100 млн, кажется, что у ленты хорошие позиции у кинотеатров, хотя продажи билетов все еще далеки от достижений оригинальной серии.

Тем временем «Наполеон», получивший неоднозначные отзывы и оценки зрителей, обошелся в $200 млн и все еще далек от финансовой победы, несмотря на его господство в эти выходные в мировом прокате. Но Apple, поддержавшая фильм и нанявшая Sony Pictures для его распространения в кинотеатрах, пока не слишком озабочена доходами и убытками своих фильмов. Как и в случае с «Убийцами цветочной луны» Мартина Скорсезе, компания надеется привлечь внимание к фильму перед последующим запуском на Apple TV+. Apple продолжит тестировать эту стратегию с фильмом Мэтью Вона «Аргайл».

По данным Sony, в международном прокате «Наполеон» удвоил дебюты «Убийц цветочной луны» и последнего фильма Скотта «Дом Гуччи» на тех же этапах их проката в кинотеатрах. Крупнейшим рынком для фильма стала Великобритания с $6,6 млн за пять дней, далее следовала Франция с $5,6 млн, Германия с $3,4 млн, Италия с $3,1 млн и Мексика с $2,9 млн. Премьера фильма еще ожидается в Китае, Японии и Южной Корее.

Другой новичок выходных, анимационный фильм «Желание», дебютировал с неутешительными $49 млн. Фильм обошелся Disney в $200 млн и знаменует вторую неудачу для компании после выпуска «Марвелов» в начале ноября.

Последний приключенческий комикс в киновселенной Marvel собрал $110 млн и $187 млн во всем мире. С такой скоростью высокобюджетный сиквел завершит свой кассовый прокат как фильм MCU с самыми маленькими кассовыми сборами в истории. Сейчас это «звание» принадлежит «Невероятному Халку» 2008 года с $264 млн без поправки на инфляцию.