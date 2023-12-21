L3Harris запустит 16 космических трекеров для отслеживания гиперзвуковых ракет, нацеленных на США

В 2022 году оборонный подрядчик выиграл контракт на сумму $700 млн от Агентства космического развития США на производство спутников для отслеживания ракет, которые планируют запустить в 2025 году.

20 декабря L3Harris объявила о получении разрешения на начало производства 16 спутников, предназначенных для обнаружения и мониторинга гиперзвуковых ракет, нацеленных на США или их союзников. Компания говорит, что спутники прошли критическую проверку дизайна и готовности к производству.

Агентство космического развития — это организация космических сил США, создающая многоуровневую сеть спутников, известную как Proliferated Warfighter Space Architecture. Она включает в себя транспортный уровень взаимосвязанных спутников связи, которые будут передавать данные, собранные спутниками отслеживания.

«Гиперзвуковые ракеты являются наиболее дестабилизирующим кинетическим оружием в арсеналах наших противников из-за их тусклых профилей полета, разных точек запуска и высокой маневренности», — сказал Боб Де Корт, директор по управлению программами L3Harris. «Чтобы избежать их использования и, при необходимости, победить их, Соединенным Штатам нужна устойчивая сенсорная платформа, чтобы устранить занавес с их траекторий полета».

L3Harris производит спутники в Мельбурне, штат Флорида, и Форт-Вейни, штат Индиана. Компания уже поставила четыре прототипа спутников отслеживания по предварительному контракту на сумму $193 миллиона, которые должны были запустить в этом году, но столкнулись с задержками.

Запуск всех 16 спутников намечен на 2025 год. Northrop Grumman и Raytheon RTX также производят спутники отслеживания по отдельным контрактам.

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