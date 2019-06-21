«Ланет» предупреждает о новом мошенничестве со сбором данных платёжных карт

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Сеть «Ланет» предупреждает о новом мошенничестве, которое осуществляется с использованием её названия.

Так, пользователи начали сообщать о новом виде мошенничества с целью получения данных платёжной карты. Абонентам открываются всплывающие окна с информацией о том, что они выиграли подарок от «Ланет». При переходе с баннера на сторонний сайт сначала предлагается оценить качество услуг компании, а затем — ввести данные платёжной карты (номер, срок действия, код CVV).

Отмечается, что «Ланет» не собирает данные о платёжных картах пользователей. Это делают мошенники. Потому нужно проявлять осторожность и не передавать платёжную информацию через формы на подозрительных сайтах.

«Все коммуникации с пользователями мы проводим через официальные ресурсы компании: сайт lanet.ua, личный кабинет пользователя и бренд-сообщества в соцсетях. Поэтому в первую очередь обратите внимание на странные URL-адреса, которые фигурируют в тексте сообщения или в адресной строке браузера, например: «get-the-real-ter …». Далее, если есть сомнения, то узнайте информацию о действующих акциях у наших консультантов по телефону 500-03-03», — говорится в сообщении компании.

Источник: Facebook