Lenovo, Dell и HP повысят цены на ноутбуки и ПК с нового года: компании предупредили партнеров

Производители компьютеров начали готовить пользователей к новой волне подорожания ПК — и виноваты здесь не жадные маркетологи, а стремительный рост стоимости оперативной памяти и других компонентов. Под давлением рынка оказались сразу несколько крупных брендов, в частности HP, Lenovo и Dell. Инсайдеры говорят, что Dell может поднять цены уже в середине декабря, и не символически, а до 20%. Lenovo тоже не тянет время и предупреждает: все текущие ценовые предложения будут недействительны с 1 января 2026 года.

Причина очевидна: глобальный дефицит памяти и резкое подорожание DRAM из-за взрывного спроса со стороны крупных технологических компаний, которые массово строят инфраструктуру под ИИ-сервисы. По данным Chosun Biz, цена на отдельные компоненты DRAM выросла до 170% по сравнению с прошлым годом — и это не предел.

HP оценивает, что оперативная память формирует 15-18% стоимости даже среднего ПК. В это время CEO компании Энрике Лорес предупреждает: во второй половине 2026 года давление на ценообразование будет особенно болезненным. Для пользователей, которые и так видят, как дорожают комплектующие, новость звучит тяжело — при том что ПК-гейминг сам по себе недешевый.

Не все молчат. Компания Framework, которая продвигает модульные ноутбуки, открыто критикует Dell за предстоящее повышение цен. Они даже временно убрали из своего каталога отдельные модули памяти, чтобы не допустить спекуляций. Framework заявляет: им тоже придется пересмотреть прайс, но они «не собираются наживаться на клиентах». Сейчас у них 16 ГБ DDR5 стоят всего $80 — но неизвестно, как долго удастся удержать цену.

Интересно, что история со «скандальным» RAM-апгрейдом у Dell оказалась не совсем честно поданной в интернете: дополнительные $150 — это стоимость памяти, а финальный ценник вырос из-за сопутствующих обновлений конфигурации, в частности выбор другого процессора.

Но даже если спорные истории отбросить, то общая картина остается одной: рынок памяти трясет так сильно, что повышение цен у производителей ПК выглядит логичным, хоть и неприятным шагом. По самым пессимистичным прогнозам, «нестабильность» может растянуться вплоть до 2028 года.

Проблема уже перекидывается и на другие комплектующие. Если кто-то давно смотрит на апгрейд — возможно, стоит не тянуть. А вот в случае с материнскими платами многие решили подождать: продажи упали на 50% год-к-году. Поэтому сейчас, кажется, лучший момент не для покупок, а для сохранения бюджета.

