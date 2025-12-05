Transcend задерживает производство SSD и SD-карт — затраты компании на NAND выросли на 50-100%

Мировой дефицит компонентов из-за бешеного спроса на ИИ добрался и Transcend. Компания предупредила своих партнеров, что производство SSD, SD-карт и USB-накопителей задерживается. Причина проста: поставщики NAND-чипов — SanDisk и Samsung — снова сместили свои графики отгрузки. Как следствие, Transcend еще с октября вообще не получает новые партии чипов, а квота на IV квартал 2025 года сокращена еще сильнее.

В письме к клиентам Transcend прямо отметила, что рынок переживает серьезный дефицит DRAM и NAND Flash. Ситуация обострилась именно сейчас, потому что растет спрос со стороны крупных дата-центров и гиперскейлеров — тех самых, что подпитывают бум искусственного интеллекта. Производители NAND чипов откровенно ставят таких заказчиков в приоритет, и Transcend «говорит это вслух»: крупные игроки забирают все первыми.

Из-за этого закупочные расходы Transcend взлетели на 50-100% только за последнюю неделю, и компания ожидает, что так будет продолжаться как минимум ближайшие 3-5 месяцев. Задержки коснутся всех основных продуктов: SSD, SD-карт и USB-флешек. Дополнительно увеличатся сроки ожидания и цены по сравнению с предыдущим кварталом.

DigiTimes Asia обратилась к Transcend за комментарием. Там заявили, что письмо «не отражает официальную позицию компании» и «не полностью соответствует реальному положению дел», но в то же время подтвердили, что за последние недели поставки действительно сокращаются.

В целом ситуация выглядит предсказуемо. Рынок переживает масштабный «ресурсный шторм» из-за ИИ: стремительно дорожают жесткие диски (примерно +20% за последние месяцы), SSD (+10-20%), а спрос на большие объемы только растет. Оперативная память также подорожала и продолжает дорожать. В придачу — ожидается рост цен на видеокарты и процессоры. Кроме того, возможен «бумажный запуск» Nvidia 5000 Super из-за дефицита GDDR7, а производители Adata, TeamGroup, Framework уже предупреждают клиентов о проблемах с доступностью комплектующих. Даже Micron приостановила работу своего долговременного потребительского бренда.

