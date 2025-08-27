Модульный Framework Laptop 16 получил сменную NVIDIA RTX 5070

Модульный ноутбук Framework Laptop 16 получил первое крупное обновление с момента своего запуска. Модель образца 2025 года существенно усовершенствовали — от ключевых компонентов до системы охлаждения и корпуса.

В новой конфигурации теперь используется новая мощная видеокарта, процессоры AMD Ryzen AI, дисплей с поддержкой G-Sync, а также адаптер питания, который Framework называет первым в мире зарядным устройством Type-C на 240 Вт. При этом базовая цена выросла до $1499, что на $200 дороже стартовой версии оригинального Laptop 16.

Наибольшие изменения в Framework Laptop 16 образца 2025 года можно заметить в связке CPU и GPU. Если оригинальная версия работала с AMD Radeon RX 7700S, то теперь ноутбук получил дискретную мобильную видеокарту Nvidia RTX 5070, которая имеет 8 ГБ видеопамяти GDDR7. Framework заявляет, что новый модуль с RTX 5070 обеспечивает 30-40% прироста производительности в видеоиграх по сравнению с RX 7700S, сохраняя при этом тот же уровень энергопотребления — 100 Вт TGP.

Вместе с GPU компания усовершенствовала и сам модуль:

радиатор теперь установлен на теплопроводный материал Honeywell с фазовым переходом, который лучше проводит тепло;

новый вентилятор получил оптимизированную геометрию лопастей, благодаря чему эффективнее охлаждает систему;

контроллер обновили для снижения уровня шума, но он по-прежнему поддерживает 100-ваттный TDP;

отдельно добавили возможность передавать питание и видеосигнал через задний порт Type-C.

Ключевое преимущество: модуль RTX 5070 совместим и с оригинальной версией Laptop 16, предоставляя пользователям возможность впервые осуществить апгрейд GPU. Однако он стоит недешево — $699. Для сравнения: модуль с RX 7700S продается за $399.

Для тех, кто хочет остаться на Radeon, Framework создала обновленный модуль с RX 7700S второго поколения. Он получил те же улучшения системы охлаждения, что и RTX 5070, но стоит значительно меньше — $449. Этот вариант также совместим с обоими поколениями Laptop 16.

Кроме того, версия 2025 года предлагает два новых варианта процессоров: Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen AI 7 HX 350. Эти чипы построены на архитектуре Zen 5 и получили больше ядер (особенно во флагманской модели). Для сравнения: в предыдущем поколении использовались Ryzen 9 7940HS и Ryzen 7 7840HS, оба на базе Zen 4 с восемью ядрами. Framework отмечает, что новые процессоры Ryzen AI работают со стабильным тепловым пакетом в 45 Вт TDP.

Еще одна инновация — это 240-ваттный блок питания USB Type-C, который поддерживает стандарт USB-PD 3.1. Framework утверждает, что она первой поставила на рынок ноутбук со 180-ваттным Type-C адаптером (в предыдущем Laptop 16), и теперь рассчитывает повторить успех с 240-ваттной моделью.

Этот адаптер позволяет ноутбуку 2025 года работать на максимальных мощностях без использования заряда внутренней батареи при подключении к сети.

Другие усовершенствования

Встроенный дисплей с частотой 165 Гц и разрешением 2560×1600 теперь имеет поддержку Nvidia G-Sync и подключается к дискретной графике через mux-переключатель.

Камера получила обновленную версию второго поколения.

Верхнюю крышку из алюминия доработали для большей жесткости.

Обновили дизайн клавиатуры.

Framework Laptop 16 остается единственным в своем классе модульным ноутбуком большого форм-фактора, который можно настраивать под себя «с нуля». Обновление 2025 года заметно подняло производительность, особенно на уровне GPU.

Однако рост цены делает его менее привлекательным для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и производительности. На рынке есть другие 16-дюймовые игровые ноутбуки с RTX 5070, которые стоят дешевле $1499 — базовую конфигурацию нового Laptop 16, в которую даже не входит дискретная графика в стандарте. А цена совершенно новой версии 2025 года уже составляет $2199.

Впрочем, это ожидаемая реальность для продуктов Framework: высокая цена — плата за максимальную гибкость DIY-апгрейда.

Источник: tomshardware, videocardz