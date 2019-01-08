Lenovo обновила ноутбуки ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 Yoga и Legion

Компания Lenovo привезла на выставку потребительской электроники CES 2019 несколько новых моделей ноутбуков, ориентированных на различные категории пользователей.

Новая версия Lenovo ThinkPad X1 Carbon получила незначительные изменения в плане дизайна. Устройство теперь может включать опциональную покрытие из углеродного волокна. В то же время версия 2019 года оказалась компактнее и легче по сравнению с прошлогодней моделью. 14-дюймовый ноутбук имеет толщину 14,95 мм и массу менее 2,5 фунтов (1,13 кг). Обновлены и технические характеристики устройства. Теперь Lenovo ThinkPad X1 Carbon оснащается новейшими процессорами Intel Core 8-го поколения, оперативной памятью объёмом до 16 ГБ, твердотельным накопителем ёмкостью до 2 ТБ. Пользователям предлагается большой выбор 14-дюймовых дисплеем. В дополнение к стандартной Full HD панели также предлагаются опции 4K HDR и дополнительная экономичная версия с Full HD разрешением и сниженным энергопотреблением, которая обеспечивает более длительную автономность – до 15 часов. Система содержит по два порта USB 3.1 и USB-C/Thunderbolt. Новый ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon поступит в продажу в июне этого года. Цена стартовой конфигурации заявлена на уровне $1709,99.

Также была представлена новая модель ноутбука-трансформера Lenovo ThinkPad X1 Yoga модельного ряда 2019 года. Здесь также предлагаются незначительные изменения в дизайне. Если ранее в оформлении корпуса применялся гибридный материал на базе углеродного волокна, то теперь предлагается корпус из алюминиевого сплава. Новый корпус стал меньше и легче по сравнению с предшественником. Толщина уменьшена на 11%, а масса составляет 3,05 фунта (1,38 кг). Также сообщается о более тонких рамках вокруг 14-дюймового дисплея. Как и в случае ThinkPad X1 Carbon, конфигурация может включать процессор Intel Core 8-го поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель PCIe ёмкостью до 2 ТБ. Также имеется широкий выбор матриц дисплея с разрешениями Full HD, WQHD и 4K с поддержкой HDR. Продажи ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Yoga стартуют в июне по цене от $1929,99.

Кроме того, Lenovo обновила линейку игровых ноутбуков Legion. Топовая версия Lenovo Legion Y740 оснащена 17-дюймовым дисплеем (опционально предлагается панель с Full HD разрешением, поддержкой частоты 144 Гц и технологии NVIDIA G-Sync). Конфигурация может включать один из новейших процессоров Intel Core 8-го поколения вплоть до 6-ядерной модели Intel Core i7-8750H, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q. Также предлагаются клавиатура с подсветкой и поддержка Dolby Atmos. 15-дюймовая версия Legion Y740 отличается более компактными размерами и менее производительной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q, но прочие характеристики соответствуют топовой модели. Продажи Legion Y740 начнутся в феврале по цене от $1750 и $1980 за 15- и 17-дюймовую версии, соответственно. Наконец, наиболее доступная версия Legion Y540 получила видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 и немного урезанные технические характеристики. Эта модель поступит в продажу в мае по цене от $930.

Источник: The Verge, Engadget