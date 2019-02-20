lifecell использовала решение RuralStar от Huawei, которое позволило запустить 3G в отдаленных селах без замены радиорелейного оборудования

Оператор мобильной связи lifecell сообщил, что первым в Украине использовал новую технологию предоставления доступа к мобильному широкополосному интернету в удаленных селах. Пилотный проект реализован на автодороге территориального значения в Запорожской области возле села Новобогдановка с использованием решения RuralStar компании Huawei. В результате местные жители, которые до этого могли пользоваться только голосовой связью lifecell, получили доступ к скоростному мобильному интернету.

Первые тесты новой технологии компания проводила в Харьковской области. При этом в текущем году она планирует ввести в эксплуатацию сразу несколько площадок мобильной связи с использованием решения RuralStar. В результате доступ к сети 3G получат жители удаленных населенных пунктов, которые на данный момент имеют только 2G-покрытие. Инвестиции в проект оцениваются в несколько сотен тысяч долларов, а экономия средств составит до 20% по сравнению с традиционным методом построения сети.

«lifecell и Huawei впервые применили решение для беспроводной передачи данных между удаленными площадками мобильной связи вне прямой видимости, используя существующий радиоканал. Это позволило запустить связь 3G без замены радиорелейного оборудования. Решение RuralStar разработано для ускорения, упрощения и удешевления построения базовых станций в селах. Его революционной особенностью является использование для передачи сигналов между площадками тех же радиочастот, что и для оказания услуг мобильной связи. То есть, вам не надо тянуть кабель или строить радиорелейные антенны в пределах прямой видимости. Это особенно удобно для улучшения связи в горной местности. Мы считаем, что в Украине созрел спрос на такую технологию, так как у приблизительно 20% населения и примерно на половине территории страны нет доступа к 3G», — отметил руководитель проекта компании «Хуавей Украина» Чжан Хайчао.

Напомним, что решение RuralStar было представлено в 2017 году, оно обеспечивает покрытие на расстоянии до 40 км от основной базовой станции. Срок возврата инвестиций в строительство одной станции не превышает 5 лет благодаря сокращению расходов на изготовление и установку оборудования и низкому энергопотреблению.

Стоимость мачты для RuralStar в несколько раз дешевле, чем строительство радиорелейной башни, а для энергоснабжения возможно использование солнечных батарей. Решение уже применяют несколько десятков мобильных операторов в 20 странах, включая Индонезию, Мексику и Таиланд.

Источник: lifecell