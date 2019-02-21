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lifecell объявил финансовые и операционные результаты деятельности за 2018 год
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lifecell объявил финансовые и операционные результаты деятельности за 2018 год

lifecell объявил финансовые и операционные результаты деятельности за 2018 год

Мобильный оператор lifecell подвел финансовые и операционные результаты деятельности за четвертый квартал 2018 года и весь год в целом.

По данным компании, в 2018 году доход увеличился на 8% за год — до 5,27 миллиарда гривен (по сравнению с 4,88 миллиардов гривен в 2017 году). В четвертом квартале 2018 года доход оператора увеличился на 11,6% — до 1,42 миллиарда гривен (по сравнению с з 1,27 миллиардов гривен в четвертом квартале 2017 года). Оператор объяснил этот рост увеличением прибыли от использования мобильного интернета — с ростом количества пользователей 4G потребление трафика в сети постоянно растет.

За год показатель EBITDA повысился на 108,2% — до 2,76 миллиарда гривен (по сравнению с 1,33 миллиардом гривен в 2017 году). При этом в четвертом квартале 2018 показатель EBITDA вырос на 227% на годовой основе — до 1,084 миллиарда гривен (по сравнению с четвертым кварталом 2017 года и 331 миллионами гривен). В то же время, в 2018 году маржа EBITDA за год выросла на 25.2 пункта — до 52,4% по сравнению с 27,2% в 2017 году. В четвертом квартале 2018 этот показатель вырос на 50,4 пункта — до 76,5% (по сравнению с 26,1% в четвертом квартале 2017 года).

На годовой основе активная 3-месячная абонентская база в 2018 году уменьшилась на 8,8% — до 7,3 миллионов (по сравнению с 8 миллионами в 2017 году), что объясняется снижением количества пользователей нескольких SIM-карт. Проникновение 4G продолжало расти, в результате чего увеличилась активная 3-месячная абонентская база 4G-пользователей — 33% от всей абонентской базы lifecell на конец четвертого квартала 2018 года.

В то же время, общая активная 3-месячная абонентская база 3G и 4G-пользователей достигла 4 миллионов, а среднее потребление данных на одного пользователя выросло на 128% по сравнению с предыдущим годом в основном благодаря увеличению потребления трафика 4G-пользователями.

Сводные данные lifecell

Квартал

Год

4 кв 20174 кв 2018Годовой % изм.4 кв 20174 кв 2018Годовой % изм.
Доход, млн грн1,269.21,417.011.6%4,876.05,268.58.0%
EBITDA, млн грн331.31,083.5227.0%1,326.52,762.2108.2%
EBITDA маржа26.1%76.5%50.4pp27.2%52.4%25.2pp
Чистая прибыль (убыток), млн грн(179.6)(730.1)306.5%(503.6)(1,300.7)158.3%
Капитальные инвестиции, млн грн414.3933.3125.3%1,330.14,031.9203.1%
Количество абонентов, млн111.19.9(10.8%)11.19.9(10.8%)
     Активных (3 месяца)28.07.3(8.8%)8.07.3(8.8%)
MoU, минуты (12 месяцев)135.7148.69.5%129.4144.912.0%
ARPU (ежемесячный доход на абонента), смешанный, грн37.047.227.6%33.842.826.6%
     Активных (3 месяца), грн52.363.120.7%47.757.320.1%

За год активный 3-месячный ARPU вырос на 20,1% и составил 57,3 грн по сравнению с 47,7 грн в 2017 году. В то же время, в результате роста потребления мобильного интернета и повышению цен оператором, этот показатель в конце четвертого квартала 2018 года вырос на 20,7% на годовой основе — до 63,1 грн (по сравнению с 52,3 грн в четвертом квартале 2017). За весь год показатель 12-месячного активного MoU вырос на 12%, а в четвертом квартале 2018 он увеличился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

За год капитальные инвестиции оператора выросли на 203,1% — до 4,032 миллиарда гривен против 1,330 миллиардов гривен в 2017 году. В четвертом квартале 2018 этот показатель вырос на 125,3% на годовой основе — до 933,3 миллиона гривен (по сравнению с 414,3 миллионами гривен в 2017 году). В 2018 году lifecell зафиксировал чистый убыток в размере 1 300,7 миллиона гривен против чистого убытка в 503,6 миллиона гривен в 2017 году.

Напомним, что в третьем квартале 2018 года lifecell продемонстрировал следующие показатели.

Источник: lifecell

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