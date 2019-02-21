lifecell объявил финансовые и операционные результаты деятельности за 2018 год
Мобильный оператор lifecell подвел финансовые и операционные результаты деятельности за четвертый квартал 2018 года и весь год в целом.
По данным компании, в 2018 году доход увеличился на 8% за год — до 5,27 миллиарда гривен (по сравнению с 4,88 миллиардов гривен в 2017 году). В четвертом квартале 2018 года доход оператора увеличился на 11,6% — до 1,42 миллиарда гривен (по сравнению с з 1,27 миллиардов гривен в четвертом квартале 2017 года). Оператор объяснил этот рост увеличением прибыли от использования мобильного интернета — с ростом количества пользователей 4G потребление трафика в сети постоянно растет.
За год показатель EBITDA повысился на 108,2% — до 2,76 миллиарда гривен (по сравнению с 1,33 миллиардом гривен в 2017 году). При этом в четвертом квартале 2018 показатель EBITDA вырос на 227% на годовой основе — до 1,084 миллиарда гривен (по сравнению с четвертым кварталом 2017 года и 331 миллионами гривен). В то же время, в 2018 году маржа EBITDA за год выросла на 25.2 пункта — до 52,4% по сравнению с 27,2% в 2017 году. В четвертом квартале 2018 этот показатель вырос на 50,4 пункта — до 76,5% (по сравнению с 26,1% в четвертом квартале 2017 года).
На годовой основе активная 3-месячная абонентская база в 2018 году уменьшилась на 8,8% — до 7,3 миллионов (по сравнению с 8 миллионами в 2017 году), что объясняется снижением количества пользователей нескольких SIM-карт. Проникновение 4G продолжало расти, в результате чего увеличилась активная 3-месячная абонентская база 4G-пользователей — 33% от всей абонентской базы lifecell на конец четвертого квартала 2018 года.
В то же время, общая активная 3-месячная абонентская база 3G и 4G-пользователей достигла 4 миллионов, а среднее потребление данных на одного пользователя выросло на 128% по сравнению с предыдущим годом в основном благодаря увеличению потребления трафика 4G-пользователями.
|Сводные данные lifecell
Квартал
Год
|4 кв 2017
|4 кв 2018
|Годовой % изм.
|4 кв 2017
|4 кв 2018
|Годовой % изм.
|Доход, млн грн
|1,269.2
|1,417.0
|11.6%
|4,876.0
|5,268.5
|8.0%
|EBITDA, млн грн
|331.3
|1,083.5
|227.0%
|1,326.5
|2,762.2
|108.2%
|EBITDA маржа
|26.1%
|76.5%
|50.4pp
|27.2%
|52.4%
|25.2pp
|Чистая прибыль (убыток), млн грн
|(179.6)
|(730.1)
|306.5%
|(503.6)
|(1,300.7)
|158.3%
|Капитальные инвестиции, млн грн
|414.3
|933.3
|125.3%
|1,330.1
|4,031.9
|203.1%
|Количество абонентов, млн1
|11.1
|9.9
|(10.8%)
|11.1
|9.9
|(10.8%)
|Активных (3 месяца)2
|8.0
|7.3
|(8.8%)
|8.0
|7.3
|(8.8%)
|MoU, минуты (12 месяцев)
|135.7
|148.6
|9.5%
|129.4
|144.9
|12.0%
|ARPU (ежемесячный доход на абонента), смешанный, грн
|37.0
|47.2
|27.6%
|33.8
|42.8
|26.6%
|Активных (3 месяца), грн
|52.3
|63.1
|20.7%
|47.7
|57.3
|20.1%
За год активный 3-месячный ARPU вырос на 20,1% и составил 57,3 грн по сравнению с 47,7 грн в 2017 году. В то же время, в результате роста потребления мобильного интернета и повышению цен оператором, этот показатель в конце четвертого квартала 2018 года вырос на 20,7% на годовой основе — до 63,1 грн (по сравнению с 52,3 грн в четвертом квартале 2017). За весь год показатель 12-месячного активного MoU вырос на 12%, а в четвертом квартале 2018 он увеличился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
За год капитальные инвестиции оператора выросли на 203,1% — до 4,032 миллиарда гривен против 1,330 миллиардов гривен в 2017 году. В четвертом квартале 2018 этот показатель вырос на 125,3% на годовой основе — до 933,3 миллиона гривен (по сравнению с 414,3 миллионами гривен в 2017 году). В 2018 году lifecell зафиксировал чистый убыток в размере 1 300,7 миллиона гривен против чистого убытка в 503,6 миллиона гривен в 2017 году.
Напомним, что в третьем квартале 2018 года lifecell продемонстрировал следующие показатели.
Источник: lifecell