lifecell объявил финансовые и операционные результаты деятельности за 2018 год

Мобильный оператор lifecell подвел финансовые и операционные результаты деятельности за четвертый квартал 2018 года и весь год в целом.

По данным компании, в 2018 году доход увеличился на 8% за год — до 5,27 миллиарда гривен (по сравнению с 4,88 миллиардов гривен в 2017 году). В четвертом квартале 2018 года доход оператора увеличился на 11,6% — до 1,42 миллиарда гривен (по сравнению с з 1,27 миллиардов гривен в четвертом квартале 2017 года). Оператор объяснил этот рост увеличением прибыли от использования мобильного интернета — с ростом количества пользователей 4G потребление трафика в сети постоянно растет.

За год показатель EBITDA повысился на 108,2% — до 2,76 миллиарда гривен (по сравнению с 1,33 миллиардом гривен в 2017 году). При этом в четвертом квартале 2018 показатель EBITDA вырос на 227% на годовой основе — до 1,084 миллиарда гривен (по сравнению с четвертым кварталом 2017 года и 331 миллионами гривен). В то же время, в 2018 году маржа EBITDA за год выросла на 25.2 пункта — до 52,4% по сравнению с 27,2% в 2017 году. В четвертом квартале 2018 этот показатель вырос на 50,4 пункта — до 76,5% (по сравнению с 26,1% в четвертом квартале 2017 года).

На годовой основе активная 3-месячная абонентская база в 2018 году уменьшилась на 8,8% — до 7,3 миллионов (по сравнению с 8 миллионами в 2017 году), что объясняется снижением количества пользователей нескольких SIM-карт. Проникновение 4G продолжало расти, в результате чего увеличилась активная 3-месячная абонентская база 4G-пользователей — 33% от всей абонентской базы lifecell на конец четвертого квартала 2018 года.

В то же время, общая активная 3-месячная абонентская база 3G и 4G-пользователей достигла 4 миллионов, а среднее потребление данных на одного пользователя выросло на 128% по сравнению с предыдущим годом в основном благодаря увеличению потребления трафика 4G-пользователями.

Сводные данные lifecell Квартал Год 4 кв 2017 4 кв 2018 Годовой % изм. 4 кв 2017 4 кв 2018 Годовой % изм. Доход, млн грн 1,269.2 1,417.0 11.6% 4,876.0 5,268.5 8.0% EBITDA, млн грн 331.3 1,083.5 227.0% 1,326.5 2,762.2 108.2% EBITDA маржа 26.1% 76.5% 50.4pp 27.2% 52.4% 25.2pp Чистая прибыль (убыток), млн грн (179.6) (730.1) 306.5% (503.6) (1,300.7) 158.3% Капитальные инвестиции, млн грн 414.3 933.3 125.3% 1,330.1 4,031.9 203.1% Количество абонентов, млн1 11.1 9.9 (10.8%) 11.1 9.9 (10.8%) Активных (3 месяца)2 8.0 7.3 (8.8%) 8.0 7.3 (8.8%) MoU, минуты (12 месяцев) 135.7 148.6 9.5% 129.4 144.9 12.0% ARPU (ежемесячный доход на абонента), смешанный, грн 37.0 47.2 27.6% 33.8 42.8 26.6% Активных (3 месяца), грн 52.3 63.1 20.7% 47.7 57.3 20.1%

За год активный 3-месячный ARPU вырос на 20,1% и составил 57,3 грн по сравнению с 47,7 грн в 2017 году. В то же время, в результате роста потребления мобильного интернета и повышению цен оператором, этот показатель в конце четвертого квартала 2018 года вырос на 20,7% на годовой основе — до 63,1 грн (по сравнению с 52,3 грн в четвертом квартале 2017). За весь год показатель 12-месячного активного MoU вырос на 12%, а в четвертом квартале 2018 он увеличился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

За год капитальные инвестиции оператора выросли на 203,1% — до 4,032 миллиарда гривен против 1,330 миллиардов гривен в 2017 году. В четвертом квартале 2018 этот показатель вырос на 125,3% на годовой основе — до 933,3 миллиона гривен (по сравнению с 414,3 миллионами гривен в 2017 году). В 2018 году lifecell зафиксировал чистый убыток в размере 1 300,7 миллиона гривен против чистого убытка в 503,6 миллиона гривен в 2017 году.

Напомним, что в третьем квартале 2018 года lifecell продемонстрировал следующие показатели.

Источник: lifecell