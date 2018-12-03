lifecell повысит абонплату в предоплаченных тарифах линеек «Лайфхак» и «Хайп» с 12 декабря 2018 года (и переведет старые варианты тарифов в архивные)

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Мобильный оператор lifecell начал рассылать своим абонентам сообщения об изменениях в условиях предоплаченных тарифов «Лайфхак» и «Хайп». Изменения подразумевают повышение абонентской платы и перевод на новые версии тарифов, изменения вступят в силу уже 12 декабря 2018 года.

Итак, 12 декабря тарифы «Лайфхак 2018» (150 мин, 20 ГБ, 99 грн) и «Лайфхак Плюс 2018» (300 мин, 30 ГБ, 149 грн) изменится на «Лайфхак», при этом подключение и миграция на тарифные планы «Лайфхак 2018» будет недоступна. До 31 января 2019 года абонент может бесплатно перейти на любой другой тариф, открытый для подключения или же перейти на контрактный план «Лайфхак Контракт» с абонплатой 125 грн/мес.

При этом в линейке тарифов «Лайфхак» существенно выросла абонентская плата без изменений основных услуг. В частности, абонплата пакета «Лайфхак стартовый» (150 мин, 20 ГБ) с 12 декабря составит 175 грн (была 119 грн), «Лайфхак Плюс» (300 мин, 30 ГБ) — 225 грн (была 169 грн), а вот в Лайфхак PLATINUM (600 мин, 40 ГБ) цена осталась прежней — 249 грн за 4 недели.

На официальном сайте оператора указано, что новые условия тарифного плана «Лайфхак» приведены для абонентов, которые подключили пакет услуг «Лайфхак» или «Лайфхак Плюс» начиная с 14.11.2018 года. Для абонентов, которые подключили данные пакеты услуг до 13.11.2018 включительно, условия остаются без изменений.

Примерно такая же ситуация наблюдается и с тарифом «Хайп» (75 мин, 10 ГБ, 85 грн / 75 грн) — начиная с 12.12.2018 этот тариф изменится на «Хайп 2018». При этом абонплата в пакете «Хайп 2018» также не останется прежней (75 грн / 65 грн), а вырастет до 100 грн за 4 недели, а стоимость повторного заказа пакета услуг до окончания 4 недель повысится до 90 грн.

До 31 января 2019 года абонент может бесплатно перейти на любой другой тариф, открытый для подключения или при желании создать свой персональный тариф «Сделай сам».

Напомним, что 22 августа 2018 года оператор мобильной связи lifecell перевел абонентов всех вышеупомянутых тарифных планов с помесячной на четырехнедельную (28-дневную) тарификацию.

Источник: lifecell