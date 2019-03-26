lifecell запускает новый тариф «4 Безлимита» с абонплатой 40 грн

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С 29 марта 2019 оператор мобильной связи lifecell предлагает новый тариф «4 Безлимита» стоимостью 40 гривен периодом действия 4 недели. Тариф включает безлимитные звонки внутри сети lifecell, неограниченный интернет-трафик для просмотра видео на популярных ресурсах, неограниченное общение в мессенджерах, безлимитное пользование Facebook, а кроме того, еще 30 минут для звонков на другие номера в пределах Украины и 100 МБ интернета в день.

Тариф «4 Безлимита» был специально разработан для абонентов lifecell, которые активно пользуются мессенджерами, Facebook и просматривают онлайн-видео, но при этом стремятся оптимизировать свои расходы на услуги мобильной связи.

Данный тарифный план включает четыре безлимитные предложения:

Звонки абонентам lifecell. Просмотр онлайн-видео на ресурсах YouTube, Megogo, OLL.TV, DIVAN.TV, 1 + 1 video, Trinity, YouTV (после использования первых 10 ГБ интернет-трафика доступ к указанным ресурсам предоставляется на скорости до 128 кбит / с без ограничения объема данных). Пользование мессенджерами для отправки графических и текстовых сообщений (BiP, Viber, WhatsApp, Skype и Telegram). Пользование Facebook и Facebook Messenger.

Кроме этого, абоненту, который выбрал тариф «4 Безлимита», ежедневно предоставляется 100 МБ мобильного интернета для пользования любыми интернет-ресурсами. В этот пакет услуг также включены 30 минут вызовов на любые номера в пределах Украины. Стоимость пользования тарифом «4 Безлимита» — 40 грн на 4 недели. Условия тарифа действуют по всей территории Украины.

Подключиться к тарифу можно купив универсальный стартовый пакет и выбрав тариф «4 Безлимита». Для существующих абонентов lifecell изменение тарифного плана на «4 Безлимита» будет доступно с 5 апреля, стоимость перехода — 100 грн.

Более подробная информация по тарифам lifecell доступна на официальном сайте по следующей ссылке.

Напомним, что недавно lifecell изменил тарификацию пакета «Лайфхак» с 4 до 6 недель, сохранив его наполнение и стоимость.

Источник: lifecell