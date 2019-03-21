lifecell изменил тарификацию пакета «Лайфхак» с 4 до 6 недель, сохранив его наполнение и стоимость. Акция продлится до Нового года

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Оператор мобильной связи lifecell запустил для своих абонентов акцию «6 недель», благодаря которой пакет услуг «Лайфхак» будет предоставляться на увеличенный период — 6 недель вместо 4 недель. Таким образом, абоненты смогут оплачивать абонплату в полтора раза реже, при этом стоимость пакета услуг и его наполнение остаются без изменений.

Акция «6 недель» действует до 31.12.2019 (включительно) для индивидуальных абонентов lifecell, которые обслуживаются на условиях тарифного плана «Лайфхак» предоплаченной формы обслуживания. Принять участие в акции абоненты оператора могут до 31.05.2019 (включительно).

Для участия в акции необходимо:

Активировать стартовый пакет с тарифным планом «Лайфхак». Стоимость участия в акции отдельно не взымается и входит в счет первого заказанного пакета услуг.

Активировать любой другой стартовый пакет и сменить тарифный план на «Лайфхак» в течении 3-х дней после активации стартового пакета (включая день активации стартового пакета). Стоимость участия в акции отдельно не взымается и входит в счет первого заказанного пакета услуг.

Существующие абоненты тарифного плана «Лайфхак», с пакетом услуг «Лайфхак», предоплаченной формы обслуживания имеют возможность принять участие в акции «6 недель» набрав код * 389 # и нажав кнопку вызова, или активировав предложение на официальной веб-странице lifecell.ua, единоразово оплатив при этом 100 грн (с учетом всех налогов и сборов).

Абоненты могут прекратить участвовать в акции набрав код * 112 # и кнопка вызова.

Детальную информацию об акции «6 недель» можно найти по следующей ссылке.

Напомним, что в начале года lifecell запустил новый тариф-конструктор «ХендМейд», который позволяет создать более 3400 комбинаций пакетов услуг.

Источник: lifecell