Новости

Lockheed Martin передала американским военным лазерное оружие рекордной мощностью 300 кВт

Lockheed Martin передала американским военным лазерное оружие рекордной мощностью 300 кВт

Компания Lockheed Martin досрочно передала свой самый мощный на сегодня лазер в Управление заместителя министра обороны США по исследованиям и разработкам. Теперь его можно будет устанавливать в новых демонстрационных образцах лазерного оружия, предназначенных для поражения различных целей.

Помогаем

На истребитель для ВСУ уже собрали более 16 млн гривен — спасибо читателям, которые пожертвовали 7 млн гривен

На истребитель для ВСУ уже собрали более 16 млн гривен — спасибо читателям, которые пожертвовали 7 млн гривен

В новой системе Lockheed Martin повысила мощность твердотельного лазера до класса 300 кВт. Это в пять раз превышает мощность тактического лазера HELIOS, который компания передала ВМС США в августе для интеграции в существующие боевые корабли.

Новый лазер мощностью 300 кВт будет использоваться в нескольких демонстрационных проектах, в том числе в демонстрационной системе Indirect Fires Protection Capability-High Energy Laser (IFPC-HEL). Лабораторные и полевые испытания этого устройства ожидаются в конце этого года.

«Lockheed Martin увеличила мощность и эффективность, а также уменьшила вес и объём непрерывных высокоэнергетических лазеров, что снижает риск будущих полевых испытаний мощных лазерных оружейных систем», — сказал вице-президент Lockheed Martin Advanced Product Solutions Рик Кордаро.

Благодаря увеличению мощности лазера, будущее оружие сможет поражать более широкий спектр более крупных целей на больших расстояниях и быстрее их нейтрализовать.

Курс
Frontend розробка
Заробляйте від $1800 вже через два роки і навчайтесь у вільний час
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Frontend розробка

Источник: newatlas


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить