Lockheed Martin передала американским военным лазерное оружие рекордной мощностью 300 кВт

Компания Lockheed Martin досрочно передала свой самый мощный на сегодня лазер в Управление заместителя министра обороны США по исследованиям и разработкам. Теперь его можно будет устанавливать в новых демонстрационных образцах лазерного оружия, предназначенных для поражения различных целей.

В новой системе Lockheed Martin повысила мощность твердотельного лазера до класса 300 кВт. Это в пять раз превышает мощность тактического лазера HELIOS, который компания передала ВМС США в августе для интеграции в существующие боевые корабли.

Новый лазер мощностью 300 кВт будет использоваться в нескольких демонстрационных проектах, в том числе в демонстрационной системе Indirect Fires Protection Capability-High Energy Laser (IFPC-HEL). Лабораторные и полевые испытания этого устройства ожидаются в конце этого года.

«Lockheed Martin увеличила мощность и эффективность, а также уменьшила вес и объём непрерывных высокоэнергетических лазеров, что снижает риск будущих полевых испытаний мощных лазерных оружейных систем», — сказал вице-президент Lockheed Martin Advanced Product Solutions Рик Кордаро.

Благодаря увеличению мощности лазера, будущее оружие сможет поражать более широкий спектр более крупных целей на больших расстояниях и быстрее их нейтрализовать.

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Источник: newatlas