Lofi Girl исчезла — на YouTube-канале, который непрерывно транслировал музыку с 2017 года, теперь показывают только пустую комнату

С 2017 года Джейд – главная героиня анимации YouTube-канала Lofi Girl – была постоянным спутником пользователей, заходивших на страницу послушать чиллхоп-музыку. Однако вчера девочка вместе со своим котом исчезла со стрима – теперь там транслируют пустую комнату.

Курс Вивчай Adobe Premiere Ти зможеш змонтувати все: від ролика в TikTok до третьої частини “Аватара” Тримайся, Кемероне, я йду

Некоторые терпеливо ждали возвращения Джейд, а некоторые пытались расследовать ее загадочное исчезновение. Пользователи предполагали, что таймер на еще одной трансляции– это отсчет времени до возвращения Lofi Girl. Также некоторые пишут, что синий свет, мигающий в комнате через азбуку Морзе приглашает на сайт на www.lofiworld.com.

На трансляции пустой комнаты порой, кажется, что окно словно двигается. Интересно, что неделю назад на канале опубликовали видео под названием «Что происходит с этим синим окном?», где девушка с котом смотрят в окно, а камера понемногу приближается к нему.

Курс Product Designer 28 занять – і ти на коні Запишіть мене

После исчезновения Джейд на фоновом изображении канала также разместили таймер с отсчетом, тогда как аватар канала изменился на вопросительный знак. Сейчас обе трансляции еще продолжаются, а таймер намекают, что до чего-то важного осталось 5 часов (на момент написания статьи).

Впрочем, вряд ли здесь есть какая-то мистическая загадка, скорее всего, это такой маркетинговый ход команды Lofi Girl. На днях они опубликовали пресс-релиз с обещанием какого-то «большого открытия» уже 11 апреля. Вероятно, канал ожидает ребрендинг – возможно главная героиня дебютирует в новом образе, повзрослеет и в дальнейшем будет не учиться, а работать за ноутбуком на видео. А возможно, Lofi Girl наконец-то начнет передвигаться по комнате и взаимодействовать с предметами.