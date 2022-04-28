Lucasfilm работает над очередной аниме-антологией по «Звездным войнам» — «Сказки о джедаях»

Аниме-антология «Звёздные войны: Видения» для Disney+ стартовала в сентябре 2021 года. И теперь студия готова представить второй сезон шоу.

В списке мероприятий конвенции Star Wars Celebration, которая пройдет с 29 по 29 мая в Анахейме, значится анонс второго сезона «Видений». Но, судя по расписанию, фанатов ждет еще один сериал по вселенной Звездных войн.

Список мероприятий конвенции был опубликован вместе с описаниями того, что участники могут увидеть. И фанаты заметили, что произойдет анонс новой антологической серии анимационных короткометражек «Сказок о джедаях».

Хотя в списке нет никакой информации о сериале, само название «Сказки о джедаях» является довольно важной подсказкой о том, какие истории он может рассказать. В 90-х годах Dark Horse издавало комиксы «Сказки о джедаях», где описывают ряд важных моментов из истории расширенной вселенной «Звездных войн» за тысячи лет до событий оригинальных фильмов.

«Сказки о джедаях» должны вернуть часть знаний эпохи Старой Республики в канон «Звездных войн» и добавить некоторые идеи, изложенные в «Высокой Республике». Но подробности мы узнаем только 28 мая, когда и пройдет презентация сериала.