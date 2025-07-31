Лучшая комедия десятилетия: новый «Голый пистолет» стартовал с 91% на Rotten Tomatoes и 78/100 на Metacritic

Профильные иностранные издания высоко оценили «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон, называя ленту едва ли не лучшей комедией последнего десятилетия.

На момент написания статьи «Голый пистолет» имел 91% на Rotten Tomatoes (на основе 112 рецензий) и 78/100 на Metacritic (на основе 33 рецензий).

Новый «Голый пистолет» — это продолжение известной трилогии, где главную роль на этот раз взял на себя Лиам Нисон, как Фрэнк Дребин-младший (сын персонажа Лесли Нильсена). Дополняют актерский состав Памела Андерсон, Пол Уолтер Хаузер, Кевин Дюран, Дэнни Хьюстон, Лиза Коши, Коди Раннелс и Си Си Эйч Паундер. Режиссером выступил Акива Шаффер, который также написал сценарий в сотрудничестве с Дэном Грегором и Дагом Мандом.

«Преступный мир бросает все новые и новые вызовы, а поколение опытных полицейских уходит на заслуженный отдых. Их дело должны подхватить молодые и амбициозные сотрудники полиции. Хороший пример — лейтенант Фрэнк Дрэбин-младший. Он всегда любил своего папу, однако чтобы быть достойным его наследия этого не достаточно», — из официального синопсиса.

Попытки возродить трилогию делали еще в 2009 и 2013 годах, пока в конце концов Paramount не удалось сдвинуть проект с мертвой точки четыре года назад. Сценарий фильма неоднократно переписывали, чтобы уровень юмора соответствовал предыдущим частям. Судя по первым рецензиям, создателям это удалось.

«»Голый пистолет» — это глупость. Говорю это всем сердцем и во всех смыслах этого слова: обновление классических пародий на полицейские фильмы 2025 года с участием Лесли Нильсена — идиотское, нелепое и откровенно абсурдное… Мне понравились все 85 минут, и я не могу дождаться, чтобы увидеть это снова, просто чтобы подхватить любые шутки, над которыми я смеялся, или забавные маленькие знаки, которые я пропустил», Эрик Адамс, IGN.

глупость. Говорю это всем сердцем и во всех смыслах этого слова: обновление классических пародий на полицейские фильмы 2025 года с участием Лесли Нильсена идиотское, нелепое и откровенно абсурдное… Мне понравились все 85 минут, и я не могу дождаться, чтобы увидеть это снова, просто чтобы подхватить любые шутки, над которыми я смеялся, или забавные маленькие знаки, которые я пропустил», «»Голый пистолет» дает нам надежду, что Голливуд не забыл, как смеяться. Ему просто нужно вернуться в прошлое, чтобы найти потерянный источник смеха… С быстрыми шутками и актерским составом, который пытается играть все абсолютно прямо, этот откровенно смешной фильм является желанным возвращением во времена, когда нам не помешает несколько хороших шуток», Питт Хаммонд, Deadline.

«Самое главное, что там, где многие перезагрузки и возрождения кажутся способом попробовать что-то новое под видом ностальгии, «Голый пистолет» остается верным своим корням и больше похож на отдельный сиквел. В результате ему удается развлечь своих поклонников чем-то свежим, оставаясь верным фирменной нелепости франшизы, чтобы привлечь новую, более молодую аудиторию, которая, возможно, раньше не видела чего-то подобного. Хотя это большая авантюра, она окупается наилучшим образом», Николас Брукс, CBR.

«Это комедия, которая скучает по прошлому, но не жертвует прогрессом, чтобы его вернуть. Комедия, которая постоянно использует реальность для шуток. Комедия, которая вспоминает все — от Илона Маска до расово мотивированного полицейского насилия — и при этом не дает собственным моральным посылам затмить юмор. Здесь даже есть слово, которое может заставить активистов и провокаторов смеяться над одной и той же шуткой», Дэвид Эрлих, IndieWire.

В украинском прокате «Голый пистолет» транслируется с сегодняшнего дня, 31 июля.