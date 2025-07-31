Лучшая комедия десятилетия: новый «Голый пистолет» стартовал с 91% на Rotten Tomatoes и 78/100 на Metacritic

Профильные иностранные издания высоко оценили «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон, называя ленту едва ли не лучшей комедией последнего десятилетия.
На момент написания статьи «Голый пистолет» имел 91% на Rotten Tomatoes (на основе 112 рецензий) и 78/100 на Metacritic (на основе 33 рецензий).
Новый «Голый пистолет» — это продолжение известной трилогии, где главную роль на этот раз взял на себя Лиам Нисон, как Фрэнк Дребин-младший (сын персонажа Лесли Нильсена). Дополняют актерский состав Памела Андерсон, Пол Уолтер Хаузер, Кевин Дюран, Дэнни Хьюстон, Лиза Коши, Коди Раннелс и Си Си Эйч Паундер. Режиссером выступил Акива Шаффер, который также написал сценарий в сотрудничестве с Дэном Грегором и Дагом Мандом.
«Преступный мир бросает все новые и новые вызовы, а поколение опытных полицейских уходит на заслуженный отдых. Их дело должны подхватить молодые и амбициозные сотрудники полиции. Хороший пример — лейтенант Фрэнк Дрэбин-младший. Он всегда любил своего папу, однако чтобы быть достойным его наследия этого не достаточно», — из официального синопсиса.
Попытки возродить трилогию делали еще в 2009 и 2013 годах, пока в конце концов Paramount не удалось сдвинуть проект с мертвой точки четыре года назад. Сценарий фильма неоднократно переписывали, чтобы уровень юмора соответствовал предыдущим частям. Судя по первым рецензиям, создателям это удалось.
- «»Голый пистолет» — это глупость. Говорю это всем сердцем и во всех смыслах этого слова: обновление классических пародий на полицейские фильмы 2025 года с участием Лесли Нильсена — идиотское, нелепое и откровенно абсурдное… Мне понравились все 85 минут, и я не могу дождаться, чтобы увидеть это снова, просто чтобы подхватить любые шутки, над которыми я смеялся, или забавные маленькие знаки, которые я пропустил», — Эрик Адамс, IGN.
- «»Голый пистолет» дает нам надежду, что Голливуд не забыл, как смеяться. Ему просто нужно вернуться в прошлое, чтобы найти потерянный источник смеха… С быстрыми шутками и актерским составом, который пытается играть все абсолютно прямо, этот откровенно смешной фильм является желанным возвращением во времена, когда нам не помешает несколько хороших шуток», — Питт Хаммонд, Deadline.
- «Самое главное, что там, где многие перезагрузки и возрождения кажутся способом попробовать что-то новое под видом ностальгии, «Голый пистолет» остается верным своим корням и больше похож на отдельный сиквел. В результате ему удается развлечь своих поклонников чем-то свежим, оставаясь верным фирменной нелепости франшизы, чтобы привлечь новую, более молодую аудиторию, которая, возможно, раньше не видела чего-то подобного. Хотя это большая авантюра, она окупается наилучшим образом», — Николас Брукс, CBR.
- «Это комедия, которая скучает по прошлому, но не жертвует прогрессом, чтобы его вернуть. Комедия, которая постоянно использует реальность для шуток. Комедия, которая вспоминает все — от Илона Маска до расово мотивированного полицейского насилия — и при этом не дает собственным моральным посылам затмить юмор. Здесь даже есть слово, которое может заставить активистов и провокаторов смеяться над одной и той же шуткой», — Дэвид Эрлих, IndieWire.
В украинском прокате «Голый пистолет» транслируется с сегодняшнего дня, 31 июля.
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