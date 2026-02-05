Лучше чем консоль? Производительность iGPU Intel B390 в Alan Wake 2 конкурирует с Xbox Series S

По результатам одного из тестов Digital Foundry, производительность iGPU Intel Panther Lake сравнялась с Xbox Series S в игре Alan Wake 2.





Ричард Лидбеттер запустил Alan Wake 2 на ноутбуке Lenovo IdeaPad Pro 5 с процессором Intel Core Ultra X9 388H и iGPU — Arc B390 и сравнил результаты с Xbox Series S. В этом случае лэптоп выдавал в среднем 29,54 FPS при ограниченной мощности в 30 Вт. Это примерно на 7% выше результата консоли.

Ограничение в 30 Вт укладывалось в пределы мощности портативных ПК, где обычно это значение составляет от 25 до 35 Вт. Это сравнение не точное, поскольку настройки консоли и компьютера не совпадают идеально точно. Xbox Series S обеспечивает изображение в разрешении 1440p с масштабированием FSR2 с внутреннего разрешения в 720p и дополнительно обрабатывает такие элементы, как листья и тени, которые трудно воспроизвести на ПК.

Для проверки запаса производительности тот же Lenovo IdeaPad Pro 5 был протестирован без ограничения в 30 FPS и с отключенной вертикальной синхронизацией. Средняя частота кадров увеличилась до 32,7 FPS. При этом отмечается, что переход от 30 Вт до 45 Вт не привел к значительному улучшению производительности.





«Результаты полученные на Panther Lake, впечатляют, особенно учитывая, что разрешение 1440p не ассоциируется ни с одним iGPU за исключением Strix Halo. Мне не удалось достичь стабильных 30 FPS, однако я был очень близок к этому. В среднем FPS 29,54 на 7% превосходит Series S с ее более скромным набором функций. Улучшение может показаться не таким уж и значительным, однако на самом деле это разница между относительно стабильными 30 FPS с практически равномерным распределением кадров и значительно менее стабильным, прерывистым игровым процессом на младшей Xbox», — объясняет Лидбеттер.

Повторный тест с использованием настроек, аналогичных PS5, продемонстрировал более существенную разницу. Консоль выдала FPS 55,25, тогда как Lenovo в среднем — 28,91 к/с. Поэтому преимущество PS5 составляет 92%. Конечно же, измерение показателей в одном проекте не является объективным в разрезе выводов касательно iGPU. Поэтому полученный результат не стоит рассматривать как общее правило для всех игр.

Издание PC Games Hardware также провело тесты, направленные на сравнение интегрированных графических процессоров с популярными дискретными GPU, такими как RTX 2060 и RX 6600. По результатам, Arc B390 превосходит GTX 1060 и RX 580, однако уступает RTX 2060 и RX 6600, потребляя в среднем 26,8 Вт при пиковом значении около 31 Вт.

В трассировке лучей этот графический процессор находится не на последнем месте и демонстрирует более стабильные результаты, чем RX 6600, которая, кстати, соответствует характеристикам Steam Machine. Она конкурирует с RX 6600 в Doom: The Dark Ages и Metro Exodus Enhansed Edition, однако в F-1 25 все еще наблюдаются проблемы, связанные с памятью.

Мы писали, что Intel готовит процессоры Core G3 на Panther Lake для портативных консолей. Тем временем GPU Xe3 в процессорах Intel Panther Lake показали производительность как у мобильной RTX 3050 Ti

Источник: Digital Foundry; Videocardz