Intel готовит процессоры Core G3 на Panther Lake для портативных консолей: до 14 ядер CPU и 12 ядер GPU Xe3

Андрій Русанов

Intel готує процесори Core G3 на Panther Lake для портативних консолей: до 14 ядер CPU та 12 ядер GPU Xe3

Кажется, Intel не собирается предлагать ноутбучные Panther Lake для консолей, как можно было предположить, а готовит специальные чипы на своей новейшей архитектуре.

Как сообщает VideoCardz, Intel готовит серию процессоров Core G3, предназначенную для игровых портативных устройств. Название официально не анонсировано, но компания подтвердила, что выпустит новую специализированную серию именно для консолей. Intel не раскрывает характеристики, график запуска или данные о производительности. Упоминаются несколько компаний, в частности Acer, MSI, ONEXPLAYER, GPD и Microsoft. Возможно, последнее означает причастность Intel к разработке Xbox.

Ранее издание сообщало о разработке специализированного чипа Intel для портативных консолей. По предварительным данным, процессор будет сочетать встроенную видеокарту Arc B380 с 12 ядрами Xe3. Разница с B390 связана с более низкими тактовыми частотами. Источники также утверждают, что проект называется Arc G3 внутри компании, и что это чип среднего класса. Предварительное представление о том, на что способна графика с 12x Xe3, можно сделать на основе ограниченных тестов, которые Intel позволила сделать журналистам на CES 2026.

Согласно новой информации, G3 использует 14 процессорных ядер. Конфигурация состоит из 2 P-ядер, 8 E-ядер и 4 LP-ядер. Это указывает на архитектуру Panther Lake, а не Wildcat Lake, о которой ITC.ua писал ранее. Источники также упоминают вариант на основе GPU Arc B360, количество ядер Xe3 в нем неизвестно.

Также между Intel и AMD возник публичный спор относительно взглядов на развитие портативных консолей. Как пишет PC World, Intel обвинила AMD, которая почти монопольно контролирует этот рынок сейчас, в использовании старой архитектуры процессоров, в то время, как она сама способна предложить новейшую архитектуру. AMD ответила со страниц того же издания, что нельзя просто взять ноутбучный процессор и использовать его в консолях, из-за излишней функциональности и чрезмерного потребления энергии. Но учитывая данные о специализированном Core G3, ситуация не совсем такая.

