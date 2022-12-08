Лучшие фильмы и сериалы 2022 года по версии Metacritic

Metacritic присоединился к флешмобу с подведением традиционных ежегодных итогов — популярный агрегатор оценок составил рейтинги лучших фильмов и сериалов 2022 года.

Собственные рейтинги для фильмов и сериалов 2022 года команда Metacritic сформировала на базе списков и рецензий ведущих изданий и профильных сайтов о кино, таких как Hollywood Reporter, Variety, Empire, IndieWire, The Observer и т.д. В то же время, Metacritic применила собственную методику и распределяла баллы следующим образом:

3 балла за первое место;

2 балла за второе;

1 балл за 3-10 место в рейтинге или попадание в список без ранжирования (не более 10 названий);

0,5 балла за попадание в нерейтинговый список из 20 названий для фильмов/сериалов и нерейтинговый список сериалов с распределением по отдельным жанрам (не более 10 названий).

Оба списка неокончательны и будут обновляться в течение декабря и января после публикаций новых рейтингов. По состоянию на 8 декабря Metacritic обработал 24 отдельных рейтинга сериалов и 32 рейтинга фильмов от разных изданий/сайтов.

Пока рейтинг фильмов возглавляет «Солнце мое» / Aftersun — полнометражный дебют шотландского режиссера и сценаристки Шарлотты Уэллс. Это драматическая история об отношениях отца и дочери, которая получила Приз жюри Каннского кинофестиваля. На втором месте находится музыкальная драма «Тар» Тодда Филда с Кейт Бланшетт в главной роли, а замыкает тройку фильм ужасов «Ноу» режиссера Джордана Пила. Относительно сериалов, первое место удерживает известный сериал «Лучше звоните Солу», который завершился в 2022 году на шестом сезоне. На несколько баллов от лидера отстают научно-фантастический психологический триллер «Разделение» Бена Стиллера с Адамом Скоттом в главной роли, снятый для Apple TV+, и комедийная драма «Медведь», созданная Кристофером Сторером для FX/Hulu.

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Ниже приводим списки полностью — надеемся, что каждый найдет для себя что-нибудь интересное.

Лучшие фильмы 2022 года по версии Metacritic