Лучшие фильмы и сериалы 2022 года по версии Metacritic

Metacritic присоединился к флешмобу с подведением традиционных ежегодных итогов — популярный агрегатор оценок составил рейтинги лучших фильмов и сериалов 2022 года.
Собственные рейтинги для фильмов и сериалов 2022 года команда Metacritic сформировала на базе списков и рецензий ведущих изданий и профильных сайтов о кино, таких как Hollywood Reporter, Variety, Empire, IndieWire, The Observer и т.д. В то же время, Metacritic применила собственную методику и распределяла баллы следующим образом:
- 3 балла за первое место;
- 2 балла за второе;
- 1 балл за 3-10 место в рейтинге или попадание в список без ранжирования (не более 10 названий);
- 0,5 балла за попадание в нерейтинговый список из 20 названий для фильмов/сериалов и нерейтинговый список сериалов с распределением по отдельным жанрам (не более 10 названий).
Оба списка неокончательны и будут обновляться в течение декабря и января после публикаций новых рейтингов. По состоянию на 8 декабря Metacritic обработал 24 отдельных рейтинга сериалов и 32 рейтинга фильмов от разных изданий/сайтов.
Пока рейтинг фильмов возглавляет «Солнце мое» / Aftersun — полнометражный дебют шотландского режиссера и сценаристки Шарлотты Уэллс. Это драматическая история об отношениях отца и дочери, которая получила Приз жюри Каннского кинофестиваля. На втором месте находится музыкальная драма «Тар» Тодда Филда с Кейт Бланшетт в главной роли, а замыкает тройку фильм ужасов «Ноу» режиссера Джордана Пила. Относительно сериалов, первое место удерживает известный сериал «Лучше звоните Солу», который завершился в 2022 году на шестом сезоне. На несколько баллов от лидера отстают научно-фантастический психологический триллер «Разделение» Бена Стиллера с Адамом Скоттом в главной роли, снятый для Apple TV+, и комедийная драма «Медведь», созданная Кристофером Сторером для FX/Hulu.
Ниже приводим списки полностью — надеемся, что каждый найдет для себя что-нибудь интересное.
Лучшие фильмы 2022 года по версии Metacritic
- «Солнце мое» / Aftersun — 19,5 балла;
- «Тар» / Tar — 19 баллов;
- «Ноу» / Nope — 15 баллов;
- «Банши Инишерина» / The Banshees of Inisherin — 13,5 балла;
- «Топ Ган: Мэверик» / Top Gun: Maverick — 12,5 балла;
- «Всё везде и сразу» / Everything Everywhere All at Once — 12,5 балла;
- «Ио»/EO — 11 баллов;
- «Вся красота и кровопролитие» / All the Beauty and the Bloodshed — 9 баллов;
- «Фабельманы» / The Fabelmans — 9 баллов;
- «Лакричная пицца» / Licorice Pizza — 6 баллов;
- «В путь» / Hit the Road — 5,5 балла;
- «Решение уйти» / Decision to Leave — 5 баллов;
- «Медведей нет» / No Bears — 5 баллов;
- «Варяг» / The Northman — 5 баллов;
- «Благословение» / Benediction — 5 баллов;
- «Святой Омер» / Saint Omer — 5 баллов.
Лучшие сериалы 2022 года по версии Metacritic
- «Лучше позвоните Солу» / Better Call Saul — 33 балла;
- «Разделение» / Severance — 26,5 балла;
- «Медведь» / The Bear — 24 балла;
- «Андор» / Andor — 21 балл;
- «Псы резервации» / Reservation Dogs — 20,5 балла;
- «Барри» / Barry — 15 баллов;
- «Репетиция» / The Rehearsal — 14 баллов;
- «Патинко» / Pachinko — 13,5 баллов;
- «Плохие сестры» / Bad Sisters — 11 баллов;
- «Дом Дракона» / House of the Dragon — 10 баллов;
- «Начальная школа Эбботт» / Abbott Elementary — 8 баллов;
- «С замиранием сердца» / Heartstopper — 7 баллов;
- «Хитрости» / Hacks — 6 баллов;
- «Все к лучшему» / Better Things — 6 баллов;
- «Будет больно» / This Is Going to Hurt — 6 баллов.