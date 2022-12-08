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Лучшие фильмы и сериалы 2022 года по версии Metacritic

Лучшие фильмы и сериалы 2022 года по версии Metacritic

Metacritic присоединился к флешмобу с подведением традиционных ежегодных итогов популярный агрегатор оценок составил рейтинги лучших фильмов и сериалов 2022 года.

Собственные рейтинги для фильмов и сериалов 2022 года команда Metacritic сформировала на базе списков и рецензий ведущих изданий и профильных сайтов о кино, таких как Hollywood Reporter, Variety, Empire, IndieWire, The Observer и т.д. В то же время, Metacritic применила собственную методику и распределяла баллы следующим образом:

  • 3 балла за первое место;
  • 2 балла за второе;
  • 1 балл за 3-10 место в рейтинге или попадание в список без ранжирования (не более 10 названий);
  • 0,5 балла за попадание в нерейтинговый список из 20 названий для фильмов/сериалов и нерейтинговый список сериалов с распределением по отдельным жанрам (не более 10 названий).

Оба списка неокончательны и будут обновляться в течение декабря и января после публикаций новых рейтингов. По состоянию на 8 декабря Metacritic обработал 24 отдельных рейтинга сериалов и 32 рейтинга фильмов от разных изданий/сайтов.

Пока рейтинг фильмов возглавляет «Солнце мое» / Aftersun — полнометражный дебют шотландского режиссера и сценаристки Шарлотты Уэллс. Это драматическая история об отношениях отца и дочери, которая получила Приз жюри Каннского кинофестиваля. На втором месте находится музыкальная драма «Тар» Тодда Филда с Кейт Бланшетт в главной роли, а замыкает тройку фильм ужасов «Ноу» режиссера Джордана Пила. Относительно сериалов, первое место удерживает известный сериал «Лучше звоните Солу», который завершился в 2022 году на шестом сезоне. На несколько баллов от лидера отстают научно-фантастический психологический триллер «Разделение» Бена Стиллера с Адамом Скоттом в главной роли, снятый для Apple TV+, и комедийная драма «Медведь», созданная Кристофером Сторером для FX/Hulu.

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Ниже приводим списки полностью надеемся, что каждый найдет для себя что-нибудь интересное.

Лучшие фильмы 2022 года по версии Metacritic

  1. «Солнце мое» / Aftersun 19,5 балла;
  2. «Тар» / Tar 19 баллов;
  3. «Ноу» / Nope 15 баллов;
  4. «Банши Инишерина» / The Banshees of Inisherin 13,5 балла;
  5. «Топ Ган: Мэверик» / Top Gun: Maverick 12,5 балла;
  6.  «Всё везде и сразу» / Everything Everywhere All at Once 12,5 балла;
  7. «Ио»/EO 11 баллов;
  8. «Вся красота и кровопролитие» / All the Beauty and the Bloodshed 9 баллов;
  9. «Фабельманы» / The Fabelmans 9 баллов;
  10. «Лакричная пицца» / Licorice Pizza 6 баллов;
  11. «В путь» / Hit the Road 5,5 балла;
  12. «Решение уйти» / Decision to Leave 5 баллов;
  13. «Медведей нет» / No Bears 5 баллов;
  14. «Варяг» / The Northman 5 баллов;
  15. «Благословение» / Benediction 5 баллов;
  16. «Святой Омер» / Saint Omer 5 баллов.

Лучшие сериалы 2022 года по версии Metacritic

  1. «Лучше позвоните Солу» / Better Call Saul 33 балла;
  2. «Разделение» / Severance 26,5 балла;
  3. «Медведь» / The Bear 24 балла;
  4. «Андор» / Andor 21 балл;
  5. «Псы резервации» / Reservation Dogs 20,5 балла;
  6. «Барри» / Barry 15 баллов;
  7. «Репетиция» / The Rehearsal 14 баллов;
  8. «Патинко» / Pachinko 13,5 баллов;
  9. «Плохие сестры» / Bad Sisters 11 баллов;
  10. «Дом Дракона» / House of the Dragon 10 баллов;
  11. «Начальная школа Эбботт» / Abbott Elementary 8 баллов;
  12. «С замиранием сердца» / Heartstopper 7 баллов;
  13. «Хитрости» / Hacks 6 баллов;
  14. «Все к лучшему» / Better Things 6 баллов;
  15. «Будет больно» / This Is Going to Hurt 6 баллов.

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