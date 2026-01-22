Новости ИИ 22.01.2026 comment views icon

Только 12% руководителей компаний видят прибыль от ИИ, — опрос

Лише 12% керівників компанній бачать прибуток від ШІ, — опитування

Опрос, проведенный сетью профессиональных услуг PricewaterhouseCoopers (PwC) продемонстрировал, что из 4 454 опрошенных владельцев бизнесов только 12% получили увеличение прибыли в результате интеграции инструментов на базе ИИ. 

Отмечается, что около 13% респондентов заявили о сокращении расходов без увеличения доходов. Еще 8% — сообщили об увеличении доходов без сокращения расходов. Это означает, что только треть корпоративных пользователей искусственного интеллекта получили выгоду от интеграции ИИ в собственный бизнес.

В то же время 55% опрошенных бизнесменов отметили, что пока не увидели никакой выгоды от использования ИИ. 42% из них признают, что заметили какие-то изменения. При этом 12% респондентов подчеркнули, что ощутили рост расходов, однако их доходы не выросли. 1% предпринимателей заявили о росте расходов и снижении прибыли.

Еще 12% — отметили снижение расходов вместе с сокращением прибыли, или увеличение прибыли и рост расходов одновременно. По мнению аналитиков из PwC, такие результаты могут быть связаны с неготовностью многих компаний интегрировать в собственный бизнес инструменты на базе ИИ

«Компании, которые инвестируют в подготовку данных, четкие планы развития ИИ, ответственные механизмы защиты и культуру, способствующую внедрению, достигают лучших результатов», — отмечает председатель PwC Мохамед Канде

В отчете по результатам опроса компаниям предлагается шире интегрировать инструменты на базе ИИ в собственные услуги, продукты и рабочий опыт, чтобы добиться дополнительной прибыли и снизить расходы. По данным PwC, только 14% сотрудников ежедневно используют генеративный ИИ в своей работе. Это может означать, что они не понимают или не осознают рисков и преимуществ использования инструментов на базе искусственного интеллекта Учитывая такую малую долю сотрудников, которые используют эти инструменты, потенциал роста в масштабах предприятия представляется высоким

Очевидно в связи с необходимостью более глубокой интеграции для достижения лучших результатов, многие компании, похоже, продолжат увеличивать собственные инвестиции в ИИ И предоставление реальной ценности клиентам имеет значение для стимулирования этих расходов. Согласно недавним прогнозам JP Morgan, индустрии ИИ необходимо получить $650 млрд дохода ради около 10% прибыли от текущих инвестиций компаний в инструменты на базе искусственного интеллекта, что составляет $34,72 с каждого текущего пользователя iPhone или $180 с каждого подписчика Netflix.

Этот отчет показывает потенциально шаткое положение сферы услуг на базе ИИ Лидеры отрасли, возможно, хотят полностью вложиться в эту технологию, но широкий разброс результатов по финансовым показателям в этом опросе говорит о том, что преодоление разрыва между ажиотажем и бизнес-результатами — это проблема, которую еще нужно решить.

Мы писали, что в развивающихся странах, доверие к инструментам на базе ИИ выше, чем в таких развитых странах как США. Сейчас прогнозов относительно эволюции ИИ хватает — от утопии до окончательного упадка устоявшихся индустрий. Впрочем, The New York Times делает конкретную ставку: через 18 месяцев OpenAI может оказаться без денег на фоне своих ИИ-проектов.

Источник: Tom’s Hardware

