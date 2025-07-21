Люди все еще лучшие: программист обошел ИИ OpenAI в 10-часовом марафоне кодирования

Пшемыслав «Psycho» Дембяк, 42-летний программист из польской Гдыни, победил ИИ OpenAI на конкурсе AtCoder World Tour Finals (AWTF) 2025 в матче «Люди против ИИ».

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

AWTF в Токио считается одним из самых престижных турниров по программированию в мире. Он приглашает только 12 лучших программистов-людей — и впервые пригласил участника-ИИ. После 10-часового марафона кодирования программист из Польши опередил ИИ примерно на 9,5% и занял первое место, а модель от OpenAI заняла второе.

good job psyho https://t.co/CDPUOaF9qn — Sam Altman (@sama) July 16, 2025

«Человечество победило (пока что!). Я напрочь измотан. Я думаю, что спал 10 часов за последние 3 дня, я еле живой. Подробнее о конкурсе напишу, когда немного отдохну. Чтобы было понятно, это предварительные результаты, но мое преимущество должно быть достаточно большим», — написал Дембяк в X.

OpenAI выступила спонсором соревнования. Сэм Альтман поздравил победителя. Как сообщает Tom’s Hardware, ожидается, что передовая модель искусственного интеллекта OpenAIAHC будет доминировать на рынке.

Update: I’m alive and well The results are official now and my lead over AI increased from 5.5% to 9.5%😎 Honestly, the hype feels kind of bizarre. Never expected so many people would be interested in programming contests. Guess this means I should drop in here more often👀 pic.twitter.com/RsLD8lECNq — Psyho (@FakePsyho) July 17, 2025

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

«Обновление: Я жив и здоров. Результаты уже официальные, и мое преимущество над ИИ увеличилось с 5,5% до 9,5%. Честно говоря, эта шумиха выглядит как-то странно. Никогда не ожидал, что столько людей заинтересуются конкурсами программирования. Видимо, это означает, что мне стоит чаще заглядывать сюда».

Победу Дембяка обеспечил его инновационный эвристический подход: использование коротких путей решения и обоснованных догадок. Администратор конкурса Йоичи Ивата похвалил метод и отметил, отметил, что хотя искусственный интеллект быстрее в сырой оптимизации, он «не дотягивал до человеческой креативности».

Финал мирового тура AtCoder (AWTF) является заключительным этапом соревнований по эвристическому программированию, которые сосредоточены на решении сложных проблем, а не на тривиальных задачах. Нынешний челлендж заключался в прокладке пути робота в сетке 30×30 с использованием наименьшего возможного количества ходов. Это NP-сложная задача оптимизации с бесчисленным количеством возможных результатов. Без доступа участников к внешним библиотекам или документации успех зависит от интуиции, креативности и адаптивности — качеств, с которыми человек все еще может превзойти скорость и точность моделей искусственного интеллекта.

Пшемыслав Дембяк — бывший инженер OpenAI, который помогал разрабатывать OpenAI Five (искусственный интеллект для Dota 2), и постоянный участник и многократный победитель подобных соревнований. Он соревновался только с использованием Visual Studio Code с базовым автозаполнением. Программист признал, что искусственный интеллект довел его до предела возможностей. Ближе к концу 10-часового марафона он обогнал OpenAIAHC, одержав победу и приз в размере 500 000 иен (около $3370).