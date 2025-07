Люди все еще лучшие: программист обошел ИИ OpenAI в 10-часовом марафоне кодирования

Пшемыслав «Psycho» Дембяк, 42-летний программист из польской Гдыни, победил ИИ OpenAI на конкурсе AtCoder World Tour Finals (AWTF) 2025 в матче «Люди против ИИ».

AWTF в Токио считается одним из самых престижных турниров по программированию в мире. Он приглашает только 12 лучших программистов-людей — и впервые пригласил участника-ИИ. После 10-часового марафона кодирования программист из Польши опередил ИИ примерно на 9,5% и занял первое место, а модель от OpenAI заняла второе.

OpenAI выступила спонсором соревнования. Сэм Альтман поздравил победителя. Как сообщает Tom’s Hardware, ожидается, что передовая модель искусственного интеллекта OpenAIAHC будет доминировать на рынке.

Update: I’m alive and well

The results are official now and my lead over AI increased from 5.5% to 9.5%😎

Honestly, the hype feels kind of bizarre. Never expected so many people would be interested in programming contests. Guess this means I should drop in here more often👀 pic.twitter.com/RsLD8lECNq

— Psyho (@FakePsyho) July 17, 2025