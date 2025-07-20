Новости Технологии 20.07.2025 comment views icon

Гейб Ньюэлл из Valve: «Люди, которые не умеют программировать, но используют ИИ, станут эффективнее программистов»

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Андрій Русанов

Редактор новостей

Гейб Ньюэлл из Valve: «Люди, которые не умеют программировать, но используют ИИ, станут эффективнее программистов»

В еще одной части интервью с ютубером Залкаром Салиевым сооснователь Valve Гейб Ньюэлл рассуждает об ИИ и программировании.

Видеоблогер спросил у Ньюэлла: должны ли молодые люди, которые рассматривают программирование как профессию, отдавать предпочтение изучению технической стороне, или же им лучше сосредоточиться на лучшем способе использования вспомогательных инструментов?

«Я думаю, что это и то, и другое. Чем лучше вы понимаете, что лежит в основе этих современных инструментов, тем эффективнее вы можете их использовать. Но я думаю, что мы окажемся в этой забавной ситуации, когда люди, которые не умеют программировать, но используют искусственный интеллект для развития своих программистских способностей, станут более эффективными разработчиками ценности, чем люди, которые программируют уже десять лет», — ответил Ньюэлл.

Впрочем, бизнесмен отмечает, что это не или/или. Если кто-то хочет получить максимум от использования искусственного интеллекта, ему нужно будет определенное понимание того, что лежит в основе.

«Даже если вы обычный пользователь инструментов, вы обнаружите, что преимущества использования этих инструментов очень и очень высоки. Но ваша способность использовать эти инструменты будет улучшаться по мере того, как вы будете понимать основные методы и образ мышления людей, которые разрабатывают системы машинного обучения. Так что я думаю, что это и то, и другое, и что эти вещи очень дополняют друг друга», — объясняет Ньюэлл.

Гейб Ньюэлл в целом позитивно относится к вскуственному интеллекту. Впрочем, Valve фактически не слишком склонна к использованию технологии ИИ. В то же время она является соучредителем Starfish Neuroscience, компании, специализирующейся на нейронных интерфейсах. В предыдущих частях этого интервью Ньюэлл поделился своим отношением к венчурным стартапам и метода «сначала презентация, затем реализация». Также он рассказал о собственном распорядке дня.

Источник: PC Gamer

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