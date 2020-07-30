Mac OS 8 с предустановленными играми и приложениями выпустили в виде отдельного приложения для macOS, Windows и Linux





Разработчик Феликс Ризеберг трансформировал операционную систему Mac OS 8 в приложение, которое можно установить на современный компьютер. Эта версия даже включает немало встроенных приложений и игр. Приложение можно установить на macOS, Windows и Linux.

Приложение macintosh.js написано полностью на JavaScript и использует виртуальную машину для эмуляции Macintosh Quadra 900 с процессором Motorola, который Apple использовала до перехода на чипы IBM PowerPC. Ризебергу удалось запустить классические игры, такие как Duke Nukem 3D, Civilization II, Dungeons & Dragons, Namely, Oregon Trail, Alley 19 Bowling и Damage Incorporated. В такой системе также предустановленно множество приложений и пробных версий, в том числе Photoshop 3, Premiere 4, Illustrator 5.5, StuffIt Expander и Apple Web Construction Construction Kit.

В такой системе также предустановленны браузеры Internet Explorer и Netscape. Но они представлены настолько старыми версиями, что, по словам Ризеберг, «вы не сможете открыть даже Google». В любом случае, впечатляет тот факт, что полная версия операционной системы версия Mac OS 90-х годов была портирована для работы на JavaScript. Желающие могут самостоятельно опробовать данное приложение. Его отдельные версии имеют размер менее 250 МБ и могут быть загружены с GitHub.

Источник: The Verge