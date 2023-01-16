MacBook Air исполнилось 15 лет: в своё время это был «самый тонкий ноутбук в мире»

15 января исполнилось 15 лет со дня, когда Стив Джобс представил первый ноутбук MacBook Air на выставке Macworld Expo 2008 в Сан-Франциско. В то время Apple рекламировала MacBook Air как «самый тонкий ноутбук в мире».

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«Мы создали самый тонкий ноутбук в мире, не пожертвовав при этом полноразмерной клавиатурой или полноразмерным 13-дюймовым дисплеем», — заявил Джобс в пресс-релизе от января 2008 года, анонсирующем MacBook Air. «Когда вы впервые видите MacBook Air, трудно поверить, что это высокопроизводительный ноутбук с полноразмерной клавиатурой и дисплеем. Но это так».

Оригинальный 13-дюймовый MacBook Air имел откидной лоток на правой грани, который обеспечивал доступ к одному разъёму USB, разъёму для наушников и порту Micro-DVI для подключения внешнего дисплея. Это был первый ноутбук Apple с мультисенсорным трекпадом, без CD/DVD-привода и возможностью обновления SSD. Цены в США начинались с $1799 за конфигурацию с процессором Intel Core 2 Duo с частотой 1,6 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 80 ГБ.

Сейчас Apple предлагает полностью переработанный MacBook Air с чипом M2, выпущенный в июле прошлого года, а также продолжает продавать версию с чипом M1. За счёт использования энергоэффективных процессоров, MacBook Air больше не требует использования вентилятора в системе охлаждения. В то время как оригинальный MacBook Air имел толщину 0,16 дюйма (4 мм) в самом тонком месте и 0,76 дюйма (19,3 мм) в самом толстом месте, новейший MacBook Air имеет более плоский дизайн с одинаковой толщиной 0,44 дюйма (11,2 мм).

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По слухам, в этом году Apple планирует выпустить более крупную 15-дюймовую версию MacBook Air, а в следующем году ноутбук может получить OLED дисплей.

Источник: macrumors