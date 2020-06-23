macOS Big Sur: новый дизайн в стиле iOS и крупное обновление Safari

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На мероприятии для разработчиков WWDC 2020 компания Apple представила обновлённую версию своей десктопной операционной системы macOS, получившей название Big Sur в честь района Биг-Сур, расположенного на побережье Калифорнии. Для Apple уже стало традицией именовать крупные обновления macOS природными достопримечательностями родного штата.

Нововведений в новой версии операционной системы будет достаточно много, особенно учитывая, что её дизайн практически не менялся последние несколько лет. Визуально Big Sur станет ближе к iOS и iPadOS, система получит новые иконки, обновление элементов управления, обновлённые звуки, новый центр управления с быстрыми настройками, а также новое меню оповещений.

Safari

В macOS Big Sur компания Apple обещает реализовать самое крупное обновление для браузера Safari с момента его выхода в 2003 году. В его основу ляжет новый движок JavaScript, который должен повысить скорость загрузки веб-страниц. В Apple утверждают, что для популярных сайтов это будет сразу на 50% быстрее, чем в Chrome.

Обновление Safari также получит новый дизайн c настраиваемой стартовой страницей и обновленными вкладками, которые будут показывать не только название сайта и его фавикон, но и превью страницы при наведении курсора мыши.

Кроме этого, компания обещает улучшить приватность для пользователей Safari. В браузер даже будет встроен специальный отчёт Privacy Report, который покажет какие треккеры были заблокированы. При этом можно будет выбирать когда и какие веб-сайты могут взаимодействовать с расширениями Safari, а также получать уведомления, если используемый на сайтах пароль был опубликован.

Из других интересных нововведений Safari: переезд расширений в App Store и пока что бета-версия, но всё же наконец-то попытка Apple встроить в свой браузер переводчик с возможностью полного перевода веб-страниц. Правда, пока только для 7 языков: английского, испанского, китайского, французского, немецкого, русского и бразильского португальского.

«Сообщения» в macOS Big Sur

Ещё одно приложение в фокусе обновления Big Sur — это «Сообщения», которые работают на основе собственного протокола компании iMessage. В них Apple добавила возможность закреплять сверху важные переписки, более детальные результаты поиска с разбивкой на фото, ссылки и термины.

В Apple также делают акцент на более широкий инструментарий для выражения своих эмоций с помощью «Сообщений». Для пользователей будут доступны новые визуальные эффекты, возможность создавать Memoji и стикеры из них.

«Карты»

В macOS Big Sur компания Apple обещает полностью переделать приложение «Карты». Кроме визуальных изменений в него добавят гиды от достоверных источников, чтобы пользователь мог находить интересные рестораны, места отдыха, парки и достопримечательности, а также делиться этой информацией с семьей и друзьями.

Ещё в «Карты» должны добавить прокладывание маршрутов для велосипедистов, а также электротранспорта с указанием зарядных станций.

Приватность

Последние несколько лет в Apple делают особый упор на защите данных пользователей, и macOS Big Sur не стала исключением.

Компания планирует повысить прозрачность использования информации, в частности в App Store появятся более детальные описания о том, какие данные собирают приложения и делятся ли ими с третьими лицами.

Обновления в macOS Big Sur

Системные обновления в Big Sur теперь будут происходить в фоновом режиме и в Apple обещают, что они займут меньше времени, чем сейчас.

Редактирование фото

Стандартная программа «Фотографии» получит новый набор инструментов для редактирования изображений, включая возможность ретуширования на основе машинного обучения.

Автоматическое переключение наушников

С выходом macOS Big Sur наушники Apple, работающие на основе чипа H1, научатся самостоятельно переключаться на активное устройство, если оно находится в той же учётной записи iCloud. То есть, если вы слушали музыку на ноутбуке, а потом включили её на смартфоне, то наушники сами поймут, что надо переключиться.

Какие устройства получат обновление до macOS Big Sur?

В Apple стараются как можно дольше выпускать обновления для своих компьютеров, и macOS Big Sur в этом плане не стала исключением. Новую версию операционной системы получат в том числе модели, представленные 7 лет назад. Полный список выглядит так: