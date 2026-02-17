Новое золото: на свадьбах в Турции начали дарить оперативную память

В последнее время рост цен на комплектующие уже заставляет приравнивать их к драгоценностям. На свадьбе в Турции супругам подарили вместо золота и украшений видеокарту MSI Suprim GeForce RTX 5090, ОЗУ и процессор.
Turkish man gifted his friend RAMs and graphics cards as a wedding present.pic.twitter.com/SzhrKIAq0Y
— Daily Turkic (@DailyTurkic) February 15, 2026
Видео демонстрирует, как жених получает Suprim GeForce RTX 5090 белого цвета. Видео карту за несколько тысяч долларов вешают мужчине на шею, обвязав красными лентами. Невеста взамен получает комплект четырехканальной DDR5, также обвязанный красными лентами. Еще один гость добавил к этим подаркам CPU Intel Core Ultra Unlocked.
Недавно стоимость микросхем памяти DRAM и NAND по весу превысила стоимость золота. Это вполне верно для накопителей на 8 ТБ, и быстро приближается к этому показателю для моделей на 4 ТБ.
В настоящее время золото стоит $148 за грамм, поэтому даже если взять нижнюю границу веса SSD в 8 граммов, средняя стоимость SSD составит около $1148. Таким образом средняя цена потребительского накопителя на 8 ТБ составляет около $1476, а если нужен высокопроизводительный накопитель, а не просто модель для хранения данных, то цена будет значительно выше. Действительно, твердотельные накопители на 8 ТБ действительно дороже золота. Даже 4-терабайтные накопители не застрахованы от высоких цен, и стоимость некоторых моделей сейчас приближается к эквивалентной цене золота.
Мы писали, что ютубер сжег MSI RTX 5090 Lightning с ценой $5000 ради рекордного бенчмарка. Недавно редкий, но показательный случай произошел с видеокартой GeForce RTX 5090 — устройство загорелось буквально в момент запуска системы.
Источник: Tom’sHardware
