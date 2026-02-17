Новое золото: на свадьбах в Турции начали дарить оперативную память

В последнее время рост цен на комплектующие уже заставляет приравнивать их к драгоценностям. На свадьбе в Турции супругам подарили вместо золота и украшений видеокарту MSI Suprim GeForce RTX 5090, ОЗУ и процессор.





Turkish man gifted his friend RAMs and graphics cards as a wedding present.pic.twitter.com/SzhrKIAq0Y — Daily Turkic (@DailyTurkic) February 15, 2026

Видео демонстрирует, как жених получает Suprim GeForce RTX 5090 белого цвета. Видео карту за несколько тысяч долларов вешают мужчине на шею, обвязав красными лентами. Невеста взамен получает комплект четырехканальной DDR5, также обвязанный красными лентами. Еще один гость добавил к этим подаркам CPU Intel Core Ultra Unlocked.





Недавно стоимость микросхем памяти DRAM и NAND по весу превысила стоимость золота. Это вполне верно для накопителей на 8 ТБ, и быстро приближается к этому показателю для моделей на 4 ТБ.