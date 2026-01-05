Новости IT-бизнес 05.01.2026 comment views icon

Corsair отменила заказ на ПК за $3500 и повысила цену — клиент добился скидки, а покупателям 48 ГБ DDR5 за $240 не повезло

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Corsair скасувала замовлення на ПК за $3500 та підвищила ціну — клієнт домігся знижки, а замовникам 48 ГБ DDR5 за $240 не пощастило

Сборщики и поставщики компонентов ПК повышают цены и отменяют предварительные заказы. Corsair удовлетворила требование одного из клиентов, но отказала другим.

Пользователь Reddit с ником Senior_Ball_9068 рассказал, как Corsair пытался отменить его новогодний подарок. Он заказал ПК Vengeance a5100 с указанной ценой $3499, за который компания уже прислала ему счет. Позже заказчик просматривал электронную почту и заметил, что Corsair отменила его заказ без всякой причины. Когда он попытался заказать тот же ПК снова, то заметил, что цену повысили с $3499 до $4299. Фактически компания отменила уже сделанный заказ из-за повышения цены на $700.

Руководитель сообщества Corsair в Reddit заметил этот случай и объяснил его совпадением ошибки системы безопасности и отмены праздничных цен 1 января. Компания предоставила покупателю купон, который позволяет приобрести ПК по старой цене. Более того, она отследит доставку покупки по назначению.

Corsair скасувала замовлення на ПК за $3500 та підвищила ціну — клієнт домігся знижки, а замовникам 48 ГБ DDR5 за $240 не пощастил

«Заказ был помечен нашей системой обнаружения мошенничества, и в результате он был отменен. 1 января наши праздничные цены закончились, и были восстановлены обычные цены. Но мы позаботимся об авторе заказа!», — написал CorsairLucky.

Заказанный ПК имеет в составе процессор AMD Ryzen 9 9900X3D, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5080, 32 ГБ (2×16 ГБ) оперативной памяти DDR5-6400 и твердотельный накопитель M.2 NVMe на 2 ТБ. Tom’s Hardware считает, что цена $4299 является завышенной для сборки с такими компонентами, а $3499 более похожа на реальную.

А вот клиентам, которые заметили на сайте и успели заказать комплект оперативной памяти 48 ГБ (2×24 ГБ) DDR5 6400MT/s CL36 за $239,99 повезло меньше. Цена кажется очень привлекательной во времена дефицита, но компания заявила, что такого товара вообще нет — он был выставлен на сайт по ошибке, а следовательно не может быть доставлен.

«1 января наш интернет-магазин ошибочно указал в перечне отсутствующий на складе комплект памяти DOMINATOR TITANIUM RGB 48GB (2x24GB) DDR5 6400MT/s CL36 (SKU: CMP48GX5M2B6400C36) по неправильной цене. Из-за внутренней системной ошибки товар ненадолго появился в продаже и был доступен для предварительного заказа, несмотря на то, что его не было в наличии», — пишет Corsair в Reddit.

В качестве компенсации заказчики получили «стандартный купон» от компании, а также купон, дающий скидку 40% именно на DRAM. Также Corsair возвращает деньги тем, кто уже успел оплатить заказ. Пользователи Reddit не слишком обрадовались ситуации, модераторы сообщества удалили несколько постов и закрыли комментарии. Один из комментаторов сообщал, что цена памяти якобы выросла более чем в два раза, до $500, но пока комплект обозначен как отсутствующий.

В общем отмена магазином уже сделанных покупок не кажется хорошим шагом. Tom’s Hardware, со ссылкой на комментарии, приводит пример американского магазина Micro Center, который в последнее время просто позволял оставить себе компоненты, заказанные по неправильным ценам — ведь вины покупателя здесь нет. В свое время автор новости подобным образом приобрел материнскую плату с усиленным питанием, которая взлетела в цене в два раза из-за бума майнинга. Магазин ответил на уточнение, что цена на сайте действительно была ошибочной, но я получу плату по той цене, по которой заказал.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Ютубер, которому NVIDIA компенсировала RTX 5090 FE, взялся за RTX Pro 6000 — видеокарта за $10 000 ломается под собственным весом при транспортировке
Под видом дорогой памяти DDR5 продавали старую DDR2: выявлена новая схема мошенничества
Рынок компонентов ПК 2025 Q3: AMD наращивает долю процессоров и дискретных видеокарт
Геймеры требуют возвращения AMD Ryzen 7 5800X3D: платформа AM4 снова привлекательна, но иногда чип стоит как 9800X3D
Четыре RTX 5090 и два БП по 2400 Вт: энтузиаст собрал сверхмощный ПК, но не играет на нем
AMD готовит до 288 МБ 3D V-Cache на процессорах Zen 6 — ответ на кэш bLLC в Intel Nova Lake
Следующие видеокарты AMD Radeon: первая информация с Financial Analyst Day 2025
Дефицит памяти: карты microSD большой емкости исчезли в Японии
Китайская CXMT представила собственные DDR5 и LPDDR5X во времена дефицита памяти
NVIDIA не будет поставлять видеопамять партнерам — это выбьет с рынка небольших производителей видеокарт
Samsung DDR5 подорожала в Корее в три раза за три месяца, на Тайване продают ОЗУ только вместе с материнскими платами
Получил две коробки Samsung 9100 PRO стоимостью $6000 вместо двух SSD — разрешили оставить себе
BTF 3.0: Colorful показала первый концепт обновленного стандарта ПК, с беспроводным БП и гибридным питанием видеокарты
Micron закрывает Crucial, чтобы сосредоточиться на ИИ — SSD и память исчезнут уже в феврале
NVIDIA "пожирает" LPDDR5X: в 2026 году ожидается двойное подорожание памяти, пострадают и бюджетные смартфоны
Результаты тестов пяти новых процессоров Intel — от Core Ultra 5 332 до Ultra X7 358H
Kingston и SK Hynix призывают поторопиться с апгрейдом RAM или SSD — кризис продлится до 2028 года
Новые AMD Ryzen 7 9700X3D, Ryzen AI MAX+ 388 и 392 с полноценной Radeon 8060S замечены в PassMark
NVIDIA заменит RTX 5090 FE скандальному ютуберу, который разобрал видеокарту и не смог собрать
Кажется, через нее курили: ютубер восстановил видеокарту Asus GeForce 9800 GT, забитую смолами и табаком
Seagate достигает плотности HDD 6,9 ТБ на одном диске: возможны накопители до 69 ТБ
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить