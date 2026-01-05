Corsair отменила заказ на ПК за $3500 и повысила цену — клиент добился скидки, а покупателям 48 ГБ DDR5 за $240 не повезло

Сборщики и поставщики компонентов ПК повышают цены и отменяют предварительные заказы. Corsair удовлетворила требование одного из клиентов, но отказала другим.

Пользователь Reddit с ником Senior_Ball_9068 рассказал, как Corsair пытался отменить его новогодний подарок. Он заказал ПК Vengeance a5100 с указанной ценой $3499, за который компания уже прислала ему счет. Позже заказчик просматривал электронную почту и заметил, что Corsair отменила его заказ без всякой причины. Когда он попытался заказать тот же ПК снова, то заметил, что цену повысили с $3499 до $4299. Фактически компания отменила уже сделанный заказ из-за повышения цены на $700.

Руководитель сообщества Corsair в Reddit заметил этот случай и объяснил его совпадением ошибки системы безопасности и отмены праздничных цен 1 января. Компания предоставила покупателю купон, который позволяет приобрести ПК по старой цене. Более того, она отследит доставку покупки по назначению.

«Заказ был помечен нашей системой обнаружения мошенничества, и в результате он был отменен. 1 января наши праздничные цены закончились, и были восстановлены обычные цены. Но мы позаботимся об авторе заказа!», — написал CorsairLucky.

Заказанный ПК имеет в составе процессор AMD Ryzen 9 9900X3D, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5080, 32 ГБ (2×16 ГБ) оперативной памяти DDR5-6400 и твердотельный накопитель M.2 NVMe на 2 ТБ. Tom’s Hardware считает, что цена $4299 является завышенной для сборки с такими компонентами, а $3499 более похожа на реальную.

А вот клиентам, которые заметили на сайте и успели заказать комплект оперативной памяти 48 ГБ (2×24 ГБ) DDR5 6400MT/s CL36 за $239,99 повезло меньше. Цена кажется очень привлекательной во времена дефицита, но компания заявила, что такого товара вообще нет — он был выставлен на сайт по ошибке, а следовательно не может быть доставлен.

«1 января наш интернет-магазин ошибочно указал в перечне отсутствующий на складе комплект памяти DOMINATOR TITANIUM RGB 48GB (2x24GB) DDR5 6400MT/s CL36 (SKU: CMP48GX5M2B6400C36) по неправильной цене. Из-за внутренней системной ошибки товар ненадолго появился в продаже и был доступен для предварительного заказа, несмотря на то, что его не было в наличии», — пишет Corsair в Reddit.

В качестве компенсации заказчики получили «стандартный купон» от компании, а также купон, дающий скидку 40% именно на DRAM. Также Corsair возвращает деньги тем, кто уже успел оплатить заказ. Пользователи Reddit не слишком обрадовались ситуации, модераторы сообщества удалили несколько постов и закрыли комментарии. Один из комментаторов сообщал, что цена памяти якобы выросла более чем в два раза, до $500, но пока комплект обозначен как отсутствующий.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

В общем отмена магазином уже сделанных покупок не кажется хорошим шагом. Tom’s Hardware, со ссылкой на комментарии, приводит пример американского магазина Micro Center, который в последнее время просто позволял оставить себе компоненты, заказанные по неправильным ценам — ведь вины покупателя здесь нет. В свое время автор новости подобным образом приобрел материнскую плату с усиленным питанием, которая взлетела в цене в два раза из-за бума майнинга. Магазин ответил на уточнение, что цена на сайте действительно была ошибочной, но я получу плату по той цене, по которой заказал.