Magic Editor — новый инструмент ИИ в Google Photos, позволяющий перетастивать и удалять объекты на фото

Генеративный ИИ появляется во многих решениях Google. Не минует эта участь и сервис Google Photos, в котором вскоре появится новый инструмент на базе ИИ под названием Magic Editor.
Во время проведения конференции Google I/O 2023 Сундар Пичаи продемонстрировал некоторые возможности Magic Editor. Этот инструмент позиционируется как средство, позволяющее «вносить сложные изменения без навыков редактирования профессионального уровня» в определенные части изображения (объект, небо, фон и т. д.). В частности, он способен:
- переместить главный объект снимка в лучшее место,
- переместить и изменить масштаб объекта,
- сделать небо ярче и менее облачным, «чтобы оно соответствовало тому, как вы помните тот день»,
- удалить ремень сумки, которую забыли снять перед фотографированием
Чтобы переместить объект, например человека, достаточно просто удерживать его, а Magic Editor распознает весь объект. После этого объект можно переместить в нужное место и отпустить. Google Photos «создаст новый контент, чтобы заполнить пробелы после изменения положения объекта». В приведённом примере Magic Editor перемещает скамейку с ребёнком и дорисовывает воздушные шары, которые не поместились в кадр, но должны быть полностью видны после перемещения.
Отмечается, что Magic Editor использует различные методы искусственного интеллекта в дополнение к генеративному ИИ. Общая цель его внедрения состоит в том, чтобы дать пользователю «еще больший контроль над окончательным видом фотографии».
Google намерена выпустить Magic Editor в раннем доступе к концу этого года. Сначала его смогут опробовать владельцы некоторых моделей Pixel.
Источник: 9to5google