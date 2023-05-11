Magic Editor — новый инструмент ИИ в Google Photos, позволяющий перетастивать и удалять объекты на фото

Генеративный ИИ появляется во многих решениях Google. Не минует эта участь и сервис Google Photos, в котором вскоре появится новый инструмент на базе ИИ под названием Magic Editor.

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Во время проведения конференции Google I/O 2023 Сундар Пичаи продемонстрировал некоторые возможности Magic Editor. Этот инструмент позиционируется как средство, позволяющее «вносить сложные изменения без навыков редактирования профессионального уровня» в определенные части изображения (объект, небо, фон и т. д.). В частности, он способен:

переместить главный объект снимка в лучшее место,

переместить и изменить масштаб объекта,

сделать небо ярче и менее облачным, «чтобы оно соответствовало тому, как вы помните тот день»,

удалить ремень сумки, которую забыли снять перед фотографированием

Чтобы переместить объект, например человека, достаточно просто удерживать его, а Magic Editor распознает весь объект. После этого объект можно переместить в нужное место и отпустить. Google Photos «создаст новый контент, чтобы заполнить пробелы после изменения положения объекта». В приведённом примере Magic Editor перемещает скамейку с ребёнком и дорисовывает воздушные шары, которые не поместились в кадр, но должны быть полностью видны после перемещения.

Отмечается, что Magic Editor использует различные методы искусственного интеллекта в дополнение к генеративному ИИ. Общая цель его внедрения состоит в том, чтобы дать пользователю «еще больший контроль над окончательным видом фотографии».

Google намерена выпустить Magic Editor в раннем доступе к концу этого года. Сначала его смогут опробовать владельцы некоторых моделей Pixel.

Источник: 9to5google