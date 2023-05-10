Duet AI — Google перейменувала та розширила набір функцій ШІ для Workspace. Це відповідь на Microsoft Copilot

У березні Google анонсувала набір функцій штучного інтелекту для свого набору програм Workspace. Під час проведення конференції Google I/O представила новий бренд для цих функцій – Duet AI. Але самі функції ще доступні для широкої публіки.

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Duet AI охоплює низку генеративних інструментів штучного інтелекту для робочих програм Google. Вони пропонують допомогу у написанні текстів у Docs та Gmail, створенні зображень для Slides, підготовці автоматичних резюме зборів для Meet та багато іншого. Мабуть, єдина значуща новина, оголошена на Google I/O, полягає в тому, що допомога в написанні текстів також з’явиться в Gmail на мобільних пристроях. Вона називатиметься Help me write і стане оновленням функції Smart Compose.

Однак, щоб отримати доступ до цих нових інструментів, користувачі повинні зареєструватися в Workspace Labs і приєднатися до списку очікування. Раніше цей список очікування був закритим, а тепер відкритий для всіх зацікавлених осіб. Google заявила, що масштабує сервіси для «ще більшої кількості користувачів та країн найближчими тижнями» і надала наступну дорожню карту запуску функцій Duet AI:

Write in Gmail вже працює через сайт і на мобільних пристроях. Доступна з сьогодні через Workspace Labs.

Контекстні відповіді Gmail почнуть розгортатися в Workspace Labs до кінця місяця.

Створення зображень з текстових описів безпосередньо в Google Slides почне розгортатися в Workspace Labs наступного місяця.

Організація комплексних проєктів у Google Sheets почне розгортатися у Workspace Labs наступного місяця.

Інтелектуальна класифікація в Google Sheets почне розгортатися у Workspace Labs у найближчі місяці.

Користувацькі фони в Google Meet почнуть розгортатися в Workspace Labs в найближчі місяці.

ШІ-блоки в Docs почнуть розгортатися у Workspace Labs наприкінці цього місяця.

Вичитування в Docs. Попередня версія буде доступна для комерційних користувачів Workspace у найближчі місяці.

У Google відзначають потенційну популярність функції Help me write на мобільних пристроях, оскільки ця платформа не передбачає доступу до повноцінної зручної клавіатури. Кумедним сюрпризом у Gmail стане кнопка «Мені пощастить» при використанні ШІ-генератора відповідей. Іноді як відповідь вона запропонує хайку, а іншого разу напише відповідь у піратському стилі.

Ще Google анонсувала функцію Sidekick для Workspace/Duet, яка описується як «майбутнє спільної роботи з ШІ». Користувачам буде доступна бічна панель, здатна аналізувати документ, що переглядається. Інструментарій Sidekick зможе не лише відповідати на запити про контент, а й давати свої пропозиції. Наприклад, при написанні історії ШІ запропонує створити кілька зображень для її ілюстрації. Або ж, якщо користувач пише електронний лист про майбутній обід, Sidekick не тільки аналізує вміст ланцюжка листів, але й переглядає пов’язані документи, у тому числі список страв, що подаються, і може запропонувати гарне доповнення до них. Поки не уточнюється, коли ця функція може стати доступною для користувачів.

Джерело: The Verge