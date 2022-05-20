Майнеры уже выжимают 90% производительности из видеокарт серии GeForce RTX 3000 с новейшей защитой LHR

В начале мая разработчикам сервиса NiceHash удалось впервые полностью обойти ограничитель майнинга LHR (Lite Hash Rate) в видеокартах серии GeForce RTX 3000. Снять защиту на добычу криптовалюты удалось на большинстве видеокарт линейки, за исключением новейших моделей получившие улучшенную защиту третьей версии. И вот сейчас, похоже, пал последний оплот защиты — майнер NiceHash QuickMiner v0.5.4.2 Release Candidate выдает до 90% от вычислительной мощности видеокарт с новейшей защитой LHRv3.

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Это означает, что эффективность майнинга Ethereum на видеокартах GeForce RTX 3080 12GB и GeForce RTX 3050 значительно улучшится. Стоит отметить, что вышеупомянутая версия QuickMiner требует версии драйвера GeForce 512.15 или выше. Также стоит отметить, что вышедшая неделю назад NBMiner версии 41.5 также открывает до 90% потенциала GeForce RTX 3080 12GB и GeForce RTX 3050.

Подробные данные по актуальной производительности всех видеокарт GeForce RTX с защитой LHR при добыче ETH приведены в таблице ниже:

Остается лишь упомянуть, что после недавнего краха стейблоина TerraUSD и обвала рынок криптовалют переживает далеко не самые лучшие времена: Bitcoin сейчас торгуется около отметки в $29 тыс., а Ethereum — $1900 за монету. В то же время, летом ожидается масштабное обновление Ethereum с переходом на модель Proof of Stake, после чего майнинг на видеокартах станет бессмысленным.