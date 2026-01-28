Новости Крипто 28.01.2026 comment views icon

Майнинг биткоина в США "замерз": из-за резкого похолодания остановлено 1,3 млн майнинг-установок

Внезапное снижение температуры в США вызвало масштабные перебои в работе биткоин-майнинга и существенно повлияло на стабильность сети Bitcoin. Из-за рекордной нагрузки на энергосистему крупные майнинговые компании были вынуждены массово отключать оборудование, чтобы избежать аварий для населения.


Снежный шторм, который накрыл страну в конце недели, привел к аномально низким температурам, в частности в Техасе, где столбики термометров опускались до -12 °C. Для региона это нетипичные условия, которые вызвали резкий рост потребления электроэнергии. По данным оператора энергосистемы ERCOT, нагрузка в штате достигла исторического максимума — 88,9 ГВт. В результате более миллиона человек остались без электроснабжения, а режим чрезвычайной ситуации был введен в 21 штате. На фоне дефицита мощностей Riot Platforms, Marathon Digital и CleanSpark временно остановили работу своих дата-центров в Техасе.

Эти шаги позволили снизить риск масштабных аварийных отключений для бытовых потребителей, однако имели прямые последствия для крипторынка. Совокупный хешрейт сети Bitcoin снизился до 706 Eh/s — самого низкого показателя с конца июля в 2025 году. Самый большой удар пришелся на пул Foundry USA. По данным аналитического сервиса TheMinerMag, его вычислительная мощность сократилась почти на 200 EH/s, что соответствует падению примерно на 60% с пятницы, 23 января. Это привело к временному замедлению генерации блоков в сети до 12 минут вместо стандартных десяти. CEO StandardHash Леан Лю оценил масштабы отключений у около 1,3 млн установок для майнинга.

«Из-за экстремальных зимних штормов в США несколько майнинговых ферм по всей стране столкнулись с отключениями электроэнергии. Совокупный хешрейт биткоина за короткий период снизился примерно на 30%, что соответствует падению на 260 EH/s», — говорит Лю.

Партнер-основатель Stranded Energy Investments Адам Ортольф заявил, что из-за погодных условий более 35% хешрейта Bitcoin сейчас находится офлайн, и отметил, что это может сигнализировать о начале сворачивания дата-центров типа T4.


«Пока арктический холод охватывает США, биткоин-майнеры сокращают потребление электроэнергии, чтобы уменьшить нагрузку на энергосеть. По состоянию на сейчас офлайн выведено более 110 EH/s хешрейта», — также сообщили в своем Х криптоаналитики из TheMinerMag.

Текущая ситуация демонстрирует уязвимость майнинговой инфраструктуры к климатическим рискам и энергетическим ограничениям. Аналитики указывают, что более частые погодные аномалии могут усилить давление на майнеров и заставить компании пересматривать географию размещения ферм. В более длинной перспективе это может повлиять как на децентрализацию хешрейта, так и на стабильность работы сети Bitcoin в целом.



