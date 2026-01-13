США нужна Гренландия для дешевого майнинга биткоина, — считают американцы

Скандальный инфлюенсер Эндрю Тейт заявил, что США используют Гренландию как ключевую инфраструктурную базу для майнинга биткоина, превратив остров в природный «холодильник» для криптовалютных дата-центров. Это позволит добывать BTC с минимальными затратами.

Это поможет Вашингтону сформировать стратегический биткоин-резерв по цене ниже рыночной и обеспечить долгосрочное финансовое преимущество, считает Тейт. Он также заявил, что идею аннексии Гренландии поддерживают отдельные политические силы в Великобритании, которые рассматривают остров как недоиспользованный актив. В своей риторике он назвал нынешнее управление территорией неэффективным и прямо связал потенциальный контроль над Гренландией с будущим доминированием в майнинге биткоина.

«Гренландия будет использована США как постоянный «холодильник» для операций по добыче BTC. Это позволит правительству экономически эффективно сформировать стратегический запас биткоина», — заявил Тейт в Х.

Похожего мнения придерживается и известный американский актер Грег Томаселли. Гренландия действительно имеет ряд факторов, которые делают ее привлекательной для энергоемких вычислительных процессов. Среднегодовая температура в большинстве регионов острова колеблется от -10 до -20 °C, что резко снижает расходы на охлаждение ASIC-оборудования. По оценкам отрасли, охлаждение может составлять до 30-40% операционных расходов майнинговых ферм в теплых регионах. Концепция использования северных территорий имеет успешный прецедент. В Исландии индустрия майнинга продемонстрировала стремительный рост благодаря доступу к возобновляемым источникам энергии. Геотермальные и гидроэлектростанции обеспечивают операторов избыточной электроэнергией, что помогает балансировать нагрузку на национальную энергосеть.

Энергетическая база острова почти полностью построена на возобновляемых источниках. Более 70% электроэнергии в Гренландии вырабатывается гидроэлектростанциями, а себестоимость электричества для крупных потребителей является одной из самых низких в Северной Атлантике. Среди проектов энергостроительства на юго-западе Гренландии — новые гидроэлектростанции, которые способны производить тысячи гигаватт-часов в год, что теоретически позволяет поддерживать значительные вычислительные мощности для майнинга BTC с низким показателем PUE (коэффициент эффективности использования энергии).

В то же время потребление энергии на острове остаётся ограниченным из-за малой численности населения — около 56 тысяч человек, что создает избыточный потенциал для промышленных проектов. Реальный запуск масштабного майнинга в Гренландии сталкивается с серьезными вызовами: там практически отсутствует разветвленная энергосеть, нет железнодорожного сообщения, а большинство грузов доставляется морем или авиацией, что значительно повышает капитальные затраты. Строительство крупных дата-центров требует инвестиций в порты, подстанции и локальную инфраструктуру. Впрочем, как известно, власти Дании и правительство Гренландии заявляют, что территория не рассматривается для продажи.

