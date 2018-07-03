«Мандруй Харківщиною»: Ще один регіон завершив своє цифрове перевтілення в рамках проекту Google Україна

Своє перевтілення в рамках кампанії «Цифрове перетворення регіонів України» від Google Україна завершила ще одна область – Харківська. Нагадаємо, дана ініціатива покликана підвищити інвестиційну та туристичну привабливість регіону за допомогою сучасних інтернет-інструментів.

Як зазвичай, проект було реалізовано в співпраці з місцевою владою, в даному випадку Харківською обласною державною адміністрацією.

Як і у разі з іншими регіонами для Харківщини було створено спеціальний туристичний сайт «Мандруй Харківщиною», де можна знайти інформацію про найцікавіші для відвідування місця області.

Завдяки 3D-турам на сайті можна здійснити віртуальну прогулянку Свято-Вознесенським собором, де зберігається одна з найбільш відомих і шанованих святинь Східної України – чудотворна ікона Піщанської Божої Матері, насолодитися чарівною природою одного з найстаріших дендропарків України – Краснокутського дендропарку, дослідити Національний природний парк «Гомільшанські ліси» та відкрити для себе інші цікаві місця області.

Зупинившись на тому чи іншому об’єкті, можна дізнатися про потенційно цікаві місяця поруч і де можна зупинитися, контактну інформацію; а за допомогою опції «Моя подорож» на сайті легко скласти маршрут цікавими пам’ятками області, поділитися ним з друзями і запросити їх вирушити в подорож разом. Крім того, можна вибрати вже готові маршрути з рекомендованими до відвідання місцями.

Важливою складовою цифрового перетворення Харківської області стала серія освітніх проектів для представників місцевого самоврядування, малого і середнього бізнесу, для державних службовців, викладачів і студентів з основ цифрової грамотності та безпеки в Інтернеті.

Для місцевих журналістів спільно з Freedom House було проведено семінар з питань свободи слова. Члени Товариства місцевих експертів Google спільно з волонтерами із Харкова під час семінару по роботі з Картами Google провели квест доступності, за результатами якого на Карти Google було нанесено багато соціально значущих об’єктів міста, а також позначено ступінь їхньої доступності для людей на візках.

Сайт «Мандруй Харківщиною» (https://discover.kh.ua/) приєднався до вже представлених раніше проектів інших областей України, зібраних на порталі https://discover.net.ua/.

Джерело: Google Україна