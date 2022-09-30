Марк Хэмилл (Люк Скайуокер в «Звездных войнах») стал послом United24 и будет помогать собирать деньги на «Армию дронов» для ВСУ

Американский актер Марк Хэмилл, известный по роли рыцаря-джедая Люка Скайуокера в культовой медиафраншизе «Звездные войны», стал послом фандрейзинговой платформы United24 для сбора денег на восстановление Украины. Он первый посол, помогающий собирать средства на беспилотники для украинских военных в рамках проекта «Армия дронов».

Во время онлайн-звонка Президент Украины Владимир Зеленский выразил Марку Хэмиллу благодарность за поддержку украинского народа и обсудили следующие шаги актера по поддержке United24. «Свет точно победит тьму», сказал Зеленский — это одновременно отсылка и к знаменитой фразе с обложки Time, и к франшизе Star Wars.

Я точно знаю, что беспилотники нужны украинцам для защиты своей земли, своей свободы и ценностей всего демократического мира. Сейчас лучшее время для того, чтобы все объединились и помогли Украине выстоять в этой войне с империей зла». Марк Хэмилл, американский актер

«Армия дронов» — совместный проект Министерства цифровой трансформации, Генштаба ВСУ и платформы UNITED24. Целью инициативы является сбор средств, чтобы обеспечить дронами украинских военных. Сейчас «Армия дронов» обучает операторов БПЛА в партнерстве уже с 16 школами. В настоящее время ВСУ уже получили 986 беспилотников на сумму 1,9 млрд. гривен. Уже приобретены БПЛА: UkrJet, Skyeton, Fly Eye, WARMATE, SKIF, DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel evo 2.

United24 — инициированная Президентом Украины фандрейзинговая платформа и основная площадка для сбора пожертвований в поддержку Украины. За четыре месяца работы United24 собрано более 180 миллионов долларов от граждан из 110 стран. Среди послов платформы – выдающиеся спортсмены Андрей Шевченко и Элина Свитолина, креативный директор Balenciaga Демна, американский актер Лиев Шрайбер, группа Imagine Dragons, певица и актриса Барбра Стрейзанд.