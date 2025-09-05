Марк Цукерберг подал в суд на Марка Цукерберга

И пойдет Марк Цукерберг на Марка Цукерберга — суду Индианы придется рассмотреть довольно необычное дело.

Юрист по вопросам банкротства подал в суд на генерального директора Meta, потому что последний портит ему бизнес. Причина — его профессиональная страница в Facebook неоднократно блокировалась из-за совпадения имен. За последние восемь лет страницу адвоката выключали пять раз. Системы модерации Meta считали, что он пытается выдать себя за гендиректора Марка Цукерберга. На самом же деле он просто работает под собственным именем, которое имеет с детства.

«Это не смешно. Особенно когда забирают мои деньги. Это меня реально разозлило», — говорит юрист Марк Цукерберг.

За это время адвокат потратил более $11 000 на рекламу в Facebook, но даже во время блокировок продолжал платить. В иске он добавил переписку с Meta: еще с 2017 года он обращался из-за ошибочных блокировок, а в 2020 году прямо написал, что его учетную запись выключают несправедливо. В одном из писем он даже в шутку попросил передать привет другому Марку Цукербергу:

«И если вдруг встретите более молодого и богатого Марка Цукерберга — передайте ему привет и скажите, что он каждый день сильно меня раздражает», — шутит он.

Совпадение имен значительно изменило жизнь мужчины. Он даже создал сайт iammarkzuckerberg.com, чтобы объяснять, как имя СЕО Meta влияет на него. Иногда ситуации забавные, а бывают действительно раздражающими. Говорит, что при бронировании отелей/ресторанов или рабочих звонков люди часто думают, что это мошенники или шутка, поэтому бросают трубку.

Другая ситуация случилась в Лас-Вегасе. Водитель лимузина встречал его с табличкой «Марк Цукерберг», и это собрало толпу разочарованных людей, которые ждали другую звезду. Но иногда путаница приводит к опасным ситуациям — адвокат получает сообщения и звонки с угрозами или просьбами о деньгах, адресованные руководителю Meta.

«Мы знаем, что в мире есть не один Марк Цукерберг, и мы уже разбираемся, что к чему», — добавляет мужчина.

На своем сайте юрист отмечает, что не имеет ничего против «оригинального» Марка Цукерберга и искренне желает ему всего наилучшего. В то же время он добавляет, что не против заняться его делом в случае банкротства, если тот окажется в Индиане — мол, это было бы символично, учитывая общее имя.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Источник: TechCrunch