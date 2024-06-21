Marvel перепишет «Блэйд» с Махершалой Али за лето — проект покинули уже 2 режиссера и 5 сценаристов

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Потуги Marvel в съемках вампирского триллера с Махершалой Али в очередной раз зашли в тупик — на прошлой неделе проект покинул Ян Деманж (уже второй режиссер, работавший над «Блэйдом»). Обе стороны якобы «были разочарованы длительным процессом разработки».

Исполнитель главной роли Махершала Али, по данным THR, так же все больше разочаровывается в проекте, хотя имел «чрезмерное влияние» в студии и сам выбрал на режиссерскую роль Деманжа после ухода Бассама Тарика.

Соглашение с Али подписали еще в 2019 году, а съемки в итоге должны были стартовать еще в мае 2023 года (по сценарию от очередного «писаря» из «Настоящего детектива» Ника Пиццолатто), но были отложены из-за забастовок — сначала сценаристов, а затем актеров.

В отличие от других проектов Marvel, которые закрывались, а затем перезапускались (например «Дэдпул и Росомаха» и «Громовержцы») — «Блэйд» распустил большинство актерского состава и поменял 5 сценаристов.

«Сделка была заключена в 2019 году, и они до сих пор не сняли фильм — это самая безумная ситуация в моем опыте», — сказал THR адвокат Али, Шелби Вайзер, в недавнем интервью.

До забастовок «Блэйд» сталкивался с задержками из-за пандемии и перехода Disney на стриминги, что снова заставило Marvel взяться за «переработку».

Одна из версий фильма, которую предлагали снять в прошлом году, разворачивалась в 1920-х годах, а «королева крика» Миа Гот должна была появиться в проекте как злодейка-вампир по имени Лилит, которая жаждала крови дочери Блейда (Гот остается в проекте). Для другой итерации от режиссера Бассама Тарика Marvel построила огромный поезд, который так никогда и не использовали (вероятно, перейдет в другие проекты Disney).

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Неизвестно, сколько миллионов Marvel уже потратила на разработку, но вроде бы сейчас там рассматривают совсем другую идею — сценарий планируют дописать за лето и сразу передать режиссерам. Последний объявленный сценарист — Эрик Пирсон, известный по фильмам «Тор: Рагнарек», «Черная вдова» и «Фантастическая четверка».

На данный момент выход фильма отложен до ноября 2025 года, однако, вероятнее всего, следует ожидать новых объявлений о переносе.

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