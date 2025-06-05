Marvel «забыла» сказать Локи о появлении в «Мстители: Судный день» — актер увидел свое имя уже на презентации

Ветеран Marvel Том Хиддлстон, известный ролью Локи, поделился забавной историей, связанной с кастингом фильма «Мстители: Судный день» — актер заявил, что не знал о появлении в фильме, пока не посмотрел стрим с представлением персонажей.

«Я не знал, они выпустили эту грандиозную трансляцию с именами на стульях», — заявил Хиддлстон в новом выпуске шоу Джимми Киммела (через Comicbook). «Я не знал и подумал: «О, видимо, я есть в фильме».

Далее Хиддлстон очевидно перевел все в шутку и заявил, что конечно «знал», просто «уже настолько привык не знать», что увидеть свое имя на стуле «стало для него облегчением». Что ж, учитывая количество актеров задействованных в фильме, вполне возможно, что кто-то мог потеряться в списках студии. Тем более в Marvel, похоже, и сами до конца не понимают, каким будет окончательный состав — съемки официально стартовали, однако, по слухам, без готового сценария, а состав актеров редактируют на ходу, поскольку у них противоречивые графики и другие проекты.

«Мстители: Судный день» станет уже восьмым фильмом Marvel, в котором сыграет Том Хиддлстон (включая его камео в сцене после титров в «Человек-муравей и Оса: Квантомания»), тогда как в последний раз его персонаж появляется во втором сезоне сериала «Локи» и становится ключевой фигурой, держащей мультивселенную — неизвестно, сыграет ли актер именно эту версию персонажа в «Судном дне».

Напомним, что странная 5-часовая презентация актерского состава новых «Мстителей» стала масштабнее любых предыдущих прямых трансляций Marvel и собрала 275 млн зрителей. Кроме Локи и главного злодея фильма Доктора Дума в исполнении Роберта Дауни-младшего, известно о появлении по меньшей мере 30 персонажей — новая «Фантастическая четверка», «Громовержцы» и некоторые из Людей Икс, в том числе.

Напомним, что Marvel запланировала сразу две новые ленты о Мстителях и, кроме «Судного дня», выпустит прямое продолжение под названием «Тайные войны» — обе будут режиссировать братья Руссо («Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал») по сценариям ветерана MCU Стивена Макфили. Первая дебютирует 18 декабря 2026 года, а вторая — 17 декабря 2027 года.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Ранее в сети появились первые кадры со съемок, которые несколько намекнули на сюжет: раскрыли такие места действий как Латверия (заснеженная родина Дума) и Мадрипур, который свидетельствует о возвращении антагонистки сериала «Сокол и Зимний солдат».