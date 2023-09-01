Новости Софт 01.09.2023 в 16:46

Маск помог Ларри Эллисону восстановить пароль в Twitter за $1 млрд, который тот инвестировал в соцсеть

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Соучредитель Oracle Ларри Элисон забыл пароль в Twitter и ему пришел на помощь давний друг Илон Маск, пишет журналист Уолтер Айзексон в книге, посвященной жизни самого богатого человека мира.

Сообщается, что Маск лично сбросил пароль для Эллисона, ранее обещавшего инвестировать в приобретение Twitter $1 млрд. Сам Ларри считал платформу очень важной, сравнивая ее со «службой новостей в реальном времени».

«‎Если вы соглашаетесь, что это важно для демократии, то я считаю, что стоит в это инвестировать», – сказал бывший гендиректор Oracle в интервью Айзексону.

Эллисон на протяжении многих лет активно поддерживал Илона Маска, и даже находился среди членов совета директоров Tesla. Во время процесса поглощения Twitter и попыток Маска отказаться от сделки, они переписывались «всю ночь».

Впрочем, эта дружба мало чем помогла в бизнесе Oracle – компания месяцами не получала денег за предоставленные услуги Twitter, утверждают источники Insider. Маск также отказался оплачивать несколько других счетов соцсети – в частности за облачные услуги Google и Amazon, а также аренду офисов.

В другом отрывке книги Айзексона упоминается, что миллиардер учился лидерским качествам у Наполеона и применял их при управлении собственными компаниями, в частности Tesla и SpaceX.

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