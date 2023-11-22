Маск в курсе. Суд Флориды признал, что в Tesla знали о «сломанном» автопилоте, когда поставляли электромобили клиентам

Судья предоставил «веские доказательства» того, что руководство автокомпании (в том числе и сам Илон Маск) знали о неисправности системы автопилота, но все равно позволяли клиентам ездить в местах, «опасных для этой технологии».

По данным Reuters, решение, вынесенное на прошлой неделе судьей Рейдом Скоттом, позволяет семье мужчины, погибшего в аварии с участием автопилота Tesla, требовать от компании возмещения ущерба за «умышленные и грубые нарушения, а также халатность».

ДТП произошло в 2019 году по дороге на север от Майами, когда Стивен Беннер въехал в прицеп грузовика на своем Model 3 и погиб. Судебное заседание, назначенное на октябрь, было отложено и до сих пор не получило новую дату. Когда дело в конце концов дойдет до суда, там могут обнаружить новую информацию о массивах данных, которые собирает Tesla (информация обычно является секретной).

Tesla получила неожиданный удар после того, как недавно выиграла суд в Калифорнии по безопасности ее системы автопилота (а точнее «усовершенствованной системы помощи водителю», которая может выполнять автоматизированные задачи вождения, например навигация по съездам и выездам с автомагистрали, круиз-контроль, изменение полосы движения и автоматическая парковка).

Вывод судьи из Флориды о том, что руководители Tesla знали о дефектах, также может означать, что Илону Маску придется дать показания в суде. Рейд Скотт отметил, что маркетинговая стратегия автопроизводителя описывала продукты как автономные, а публичные заявления гендиректора компании об автопилоте «значительно повлияли на убеждения о возможностях продуктов». Судья указал на обманчивое видео 2016 года, распространенное Маском, на котором якобы было показано, как Tesla полностью автономно управляется системой автопилота.

Ранее юристы Tesla заявляли, что слова Маска не следует рассматривать в суде, поскольку их «могли подделать».

Судья тем временем сравнил аварию Беннера с подобным смертельным ДТП 2016 года с участием Джошуа Брауна, в котором автопилот не смог обнаружить грузовики на дороге, что привело к тому, что автомобиль на большой скорости врезался в прицеп. Скотт ссылался в выводах и на показания инженера автопилота Адама Густафссона и доктора Мэри Каммингс, директора Центра автономии и робототехники в Университете Джорджа Мейсона.

Густафссон, участвовавший в расследовании дел Беннера и Брауна, сказал, что автопилот в обоих случаях не смог обнаружить прицеп и остановить автомобиль. Он также заявил, что, несмотря на то, что Tesla знала о проблеме, никакие изменения в систему предупреждения о перекрестном движении со времени аварии Брауна до аварии Беннера не были внесены.

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В своем решении судья также указал, что показания других инженеров Tesla ведут к обоснованному выводу о том, что Илон Маск, принимавший «непосредственное участие» в разработке автопилота, «хорошо осознавал» проблему, но не устранил ее.

Tesla во время защиты, вероятно, будет утверждать, что авария Беннера произошла из-за человеческой ошибки (как это было уже в предыдущих делах). Расследование Национального совета по безопасности на транспорте, на которое ссылается Bloomberg, уже установило, что в аварии виновен человек — водитель грузовика якобы не уступил, а Беннер был рассеян из-за чрезмерной зависимости от автопилота. В то же время было обнаружено и то, что автопилот не отправил визуальное или звуковое предупреждение водителю, чтобы он снова положил руки на руль.