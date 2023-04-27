Юристы Tesla говорят, что заявления Илона Маска об автопилоте «могут быть подделкой» — и их не стоит рассматривать в суде

Это утверждение юристы Tesla использовали как аргумент того, почему Маск не должен давать показания в рамках рассмотрения дела о ДТП 2018-го года, в котором погиб инженер Apple Уолтер Хуанг.

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Мужчина за мгновение до смерти находился за рулем своей Model X, а его родственники сейчас утверждают, что программа помощи водителю от Tesla была неисправной, что и могло привести к аварии.

Адвокаты настроены допросить Илона Маска относительно его заявлений о безопасности этой программы, в частности интервью 2016 года, в котором генеральный директор Tesla говорит, что «Model S и Model X в настоящее время могут ездить автономно с большей безопасностью, чем человек» (заявление на английском языке можно прослушать здесь).

Юристы Tesla в свою очередь настаивают на том, что в допросе Маска нет нужды – поскольку «его заявлениям нельзя доверять, ведь они могут оказаться фейковыми», сообщают Reuters и Bloomberg.

Защита утверждает, что миллиардер даже не вспомнит подробностей о таких заявлениях, и что он, как и многие другие публичные деятели, «может стать объектом для создания видео и аудиоподделок, якобы показывающих, как он говорит и делает то, чего на самом деле никогда не говорил или не делал».

Судья в ответ назвала аргументы Tesla «тревожными».

«Их позиция заключается в том, что поскольку мистер Маск известен и может стать мишенью для создания фейков, его публичные заявления не подлежат защите. Другими словами, он и люди, находящиеся на подобных должностях, могут говорить что угодно на публике, а затем скрываться за аргументом того, что их записанные заявления являются подделкой, чтобы избежать ответственности за то, что они на самом деле сказали и сделали», — написала судья Верховного суд округа Санта-Клара Эветт Д. Пеннипакер.

Судья предварительно распорядилась, чтобы Маск дал трехчасовые показания по этим заявлениям. Reuters отмечает, что «судьи Калифорнии часто выносят предварительные решения, почти всегда завершающиеся несколькими серьезными изменениями после такого слушания». Дальнейшее слушание назначено на четверг, а иск передадут в суд 31 июля.