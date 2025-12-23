Новости WTF 23.12.2025 comment views icon

Мастер дипфейков из Нидерландов открыл 46 счетов в разных банках с помощью нейросетей

Майстер дипфейків з Нідерландів відкрив 46 рахунків в різних банках з допомогою нейромереж

В Нидерландах нашли «короля дипфейков», который смог открыть по меньшей мере 46 банковских счетов на имена других людей. В этом дело есть лишь один смешной момент — как «спалился» подозреваемый.

По данным следствия, мужчина из Амстердама пользовался чужими документами, чтобы подавать заявки на открытие банковских счетов. Он получал эти данные различными хитростями, например, размещал фейковые объявления о продаже или аренде квартир. Людей, которые откликались, просили прислать свои личные данные: копии паспортов, банковские выписки и справки о зарплате.

Главным трюком в схеме стал обход цифровой проверки личности. Чтобы пройти банковскую видеоверификацию, мужчина подменял черты лица на фото в документа: корректировал глаза, нос и рот так, чтобы они совпадали с его собственными. В некоторых случаях он просто «накладывал» элементы из чужого удостоверения на свое лицо. Дипфейков оказалось достаточно, чтобы «обмануть» систему. О таком кризисе когда-то предупреждал Сэм Альтман из OpenAI, из-за чего Дания хочет защитить «права на тело и голос» своих граждан.

Благодаря таким хитростям мужчине удалось открыть десятки счетов в разных банках и использовать их в мошеннических целях. Когда схему разоблачили, банки и другие участники процесса уже начали внедрять новые меры, чтобы научиться вовремя замечать и блокировать подобные способы обхода проверки.

Майстер дипфейків з Нідерландів відкрив 46 рахунків в різних банках з допомогою нейромереж
Depositphotos

Полицейские начали расследовать дело, когда один из банков зафиксировал подозрительную активность и обратился в полицию. Делом занялась специальная команда по киберпреступлениям. В ходе проверки следователи установили, что подозреваемый был связан по меньшей мере с 46 банковскими счетами.

Выйти на «короля дипфейков» удалось быстрее и проще, чем ожидалось. Во время проверки на границе сотрудники Королевской нидерландской военной полиции (KMar) заметили, что у мужчины при себе было слишком много банковских карточек. Это сразу вызвало подозрение в возможном мошенничестве с платежными карточками и стало причиной его задержания.

Арестованным оказался 34-летний житель Амстердама. Следственный судья принял решение о его аресте. Расследование продолжается.

Источник: Alarmeringen.nl

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Я не шучу": Илон Маск говорит, что Tesla будет производить больше чипов ИИ, чем NVIDIA и все остальные вместе
Фальшивый стрим NVIDIA GTC с дипфейком Дженсена Хуанга и скам-криптовалютой собрал 100 000 зрителей на YouTube
Disney+ разрешит пользовательский ИИ-контент на своей платформе — обозреватели говорят о "ремейках" и "сиквелах", пока нет деталей
На зрителей телевизоров LG напал Copilot: его невозможно удалить из webOS
ИИ-фейк с обвалом ЖД-моста остановил 32 реальных поезда в Британии
OpenAI представила GPT-5-Codex-Mini — более эффективную модель для вайб-кодинга
Мошенничество на $300 млн: задержан испанский крипто-гуру Альваро Ромильо, изъято более $33 млн и 27 люкс-автомобилей
Все на Siri: Apple будет платить по $1 млрд в год за ИИ Google
Исследование BBC: ChatGPT и другие чат-боты ИИ искажают новости в 45% случаев
Meta зарабатывает 10% дохода на попустительстве мошеннической рекламе в Facebook, Instagram и WhatsApp, — СМИ
Снова кирпич вместо NVIDIA RTX 5080 в коробке — магазин отказался предоставить замену
Более миллиона человек еженедельно говорят с ChatGPT о самоубийстве
OpenAI выпустила GPT-5.2, доступную в платном ChatGPT: "Больше экономической ценности для людей"
YouTube запустил новую персонализированную ленту — просто скажите ИИ, что вы хотите видеть (или нет)
OpenAI запустила в Украине бюджетную подписку ChatGPT Go за $4
OpenAI лишила ChatGPT "основного признака ИИ" — длинных тире в ответах
В TikTok продвигают "ИИ-ручку для списывания" на экзаменах: журналисты проверили, действительно ли она работает
Amazon доверил обзор сериала "Фоллаут" ИИ: тот перенес действие в 1950-е годы и раздражал зрителей искусственным голосом
Спам ИИ-"исследований": arXiv будет тщательнее отбирать научные публикации
Adobe сделала веб-версию Photoshop бесплатной на год: как получить доступ в Украине
Под видом дорогой памяти DDR5 продавали старую DDR2: выявлена новая схема мошенничества
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить