Мастер дипфейков из Нидерландов открыл 46 счетов в разных банках с помощью нейросетей

В Нидерландах нашли «короля дипфейков», который смог открыть по меньшей мере 46 банковских счетов на имена других людей. В этом дело есть лишь один смешной момент — как «спалился» подозреваемый.

По данным следствия, мужчина из Амстердама пользовался чужими документами, чтобы подавать заявки на открытие банковских счетов. Он получал эти данные различными хитростями, например, размещал фейковые объявления о продаже или аренде квартир. Людей, которые откликались, просили прислать свои личные данные: копии паспортов, банковские выписки и справки о зарплате.

Главным трюком в схеме стал обход цифровой проверки личности. Чтобы пройти банковскую видеоверификацию, мужчина подменял черты лица на фото в документа: корректировал глаза, нос и рот так, чтобы они совпадали с его собственными. В некоторых случаях он просто «накладывал» элементы из чужого удостоверения на свое лицо. Дипфейков оказалось достаточно, чтобы «обмануть» систему. О таком кризисе когда-то предупреждал Сэм Альтман из OpenAI, из-за чего Дания хочет защитить «права на тело и голос» своих граждан.

Благодаря таким хитростям мужчине удалось открыть десятки счетов в разных банках и использовать их в мошеннических целях. Когда схему разоблачили, банки и другие участники процесса уже начали внедрять новые меры, чтобы научиться вовремя замечать и блокировать подобные способы обхода проверки.

Полицейские начали расследовать дело, когда один из банков зафиксировал подозрительную активность и обратился в полицию. Делом занялась специальная команда по киберпреступлениям. В ходе проверки следователи установили, что подозреваемый был связан по меньшей мере с 46 банковскими счетами.

Выйти на «короля дипфейков» удалось быстрее и проще, чем ожидалось. Во время проверки на границе сотрудники Королевской нидерландской военной полиции (KMar) заметили, что у мужчины при себе было слишком много банковских карточек. Это сразу вызвало подозрение в возможном мошенничестве с платежными карточками и стало причиной его задержания.

Арестованным оказался 34-летний житель Амстердама. Следственный судья принял решение о его аресте. Расследование продолжается.

