Новости ИИ 29.07.2025 comment views icon

Каждый подделывает каждого: Сэм Альтман из OpenAI предупреждает о кризисе мошенничества с применением ИИ

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Андрій Русанов

Редактор новостей

Каждый подделывает каждого: Сэм Альтман из OpenAI предупреждает о кризисе мошенничества с применением ИИ

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман предупреждает о «будущем кризисе мошенничества», в котором практически любой сможет имитировать голос и подобие другого человека.

Во время разговора с заместителем председателя Федеральной резервной системы Мишель Боуман в Вашингтоне, Альтман настаивал, что банковская отрасль должна модернизироваться во избежание масштабной волны мошенничества. Из уст главы ведущей компании в области ИИ это не просто паника, ведь он знает, как будут развиваться технологии, и в какой-то степени сам причастен к єтому.

«Я очень нервничаю по этому поводу. Меня пугает то, что некоторые финансовые учреждения до сих пор принимают голосовой отпечаток в качестве аутентификации для перевода большой суммы денег или выполнения другой операции. Вы проговариваете фразу-подсказку, и они просто это делают. […] Искусственный интеллект полностью преодолел большинство способов аутентификации людей в настоящее время, кроме паролей. Сейчас это голосовой звонок, вскоре это будет видео или FaceTime, которые невозможно отличить от реального», — рассказал Альтман.

Конечно же, CEO поспешил заверить чиновницу, что OpenAI не будет иметь к будущему кризису никакого отношения. Он говорит, что его компания не работает над инструментами для имитации личных данных людей. Впрочем, как отмечает CNN, миллиардер поддержал стартап The Orb, который работает над биометрической аутентификацией, а видеогенератор Sora от OpenAI возможно использовать для подделки. Сэм Альтман считает, что даже если добропорядочные компании наложат вето на разработки каких-то технологий, они все равно возникнут.

«То, что мы не выпускаем технологию, не означает, что ее не существует. Какой-то негодяй все равно это выпустит. Это не слишком сложно сделать. Это произойдет очень и очень скоро».

Кризис мошенничества, о котором рассказывает Сэм Альтман, уже начался. С помощью имитации личных внешних признаков и документов мошенники обманывают не только одиноких уязвимых людей, но и корпорации, и государственные учреждения— трудно устоять, когда финансовый директор онлайн приказывает что-то сделать. Американское ФБР согласно с Альтманом, Бюро предупреждало об этой угрозе еще в позапрошлом году.

Источник: Futurism

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