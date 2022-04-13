Mastercard, DiPocket и Nexo запустили первую в мире кредитную карту с криптообеспечением

Крупнейшая в мире криптовалютная кредитная организация Nexo объединилась с Mastercard и DiPocket для запуска первой платежной карты с обеспечением в криптовалюте.

Новый продукт, который появился в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), позволит владельцам карт тратить средства без необходимости продавать криптоактивы. Их будут использовать в качестве залога для обеспечения кредита.

«Карта не требует минимальных платежей, ежемесячных комиссий или комиссий за бездействие. Плата за обмен валюты не взимается до 20 000 евро в месяц». Nexo

Компания не ограничивает клиентов в тратах или снятиях средств с открытой кредитной линии, а проценты выплачиваются только на фактически использованную сумму кредита. Процентная ставка остается на уровне 0%.

Владельцы карт будут дополнительно получать до 2% в крипто-вознаграждениях за все транзакции, выплачиваемые в BTC или собственных токенов NEXO по программе лояльности.

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Оформить виртуальную карту можно через личный кабинет на сайте Nexo, а затем при необходимости добавить в виртуальный кошелек Apple Pay или Google Pay.

Ранее Mastercard подал 15 заявок на патенты для товарных знаков в NFT, криптовалютах и метавселенной.