Mastercard регистрирует 15 товарных знаков для NFT, криптовалют и метавселенной

Международная платежная система Mastercard подала заявки на 15 товарных знаков. Они включают в себя мультимедиа на основе NFT, торговые площадки для цифровых товаров и обработку платежных транзакций в метавселенной, а также ПО для электронной коммерции.

Заявки на товарные знаки подавали по форме 1b, которая подразумевает намерение «добросовестно использовать» их в будущем. Такая форма не требует сбора подтверждений, что товарный знак используется другими, в отличие от формы 1a, предназначенной для «фактического использования».

Криптовалютами и невзаимозаменяемыми токенами интересуются и другие платежные системы. Visa в 2021 году купила NFT-коллекцию Crypto Punk за $150 тыс. А другая платежная компания, American Express, в прошлом месяце начала регистрацию товарных знаков на «загружаемое компьютерное программное обеспечение для перевода виртуальной платежной карты в электронный мобильный кошелек».