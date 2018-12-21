McDonald’s в партнерстве с Glovo запускает в Украине сервис быстрой доставки еды на дом McDelivery (пока только в Киеве)

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs сообщила о запуске в Украине сервиса быстрой доставки McDelivery, который призван дать возможность наслаждаться любимыми блюдами, не выходя из дома. Пока что услуга доступна только в Киеве, а точнее — некоторых районах столицы.

Партнером McDonaldʼs по проекту McDelivery выступает международный сервис Glovo, который начал свою работу в Киеве двумя месяцами ранее. Именно последний выполняет доставку заказов из McDonaldʼs.

Оформить заказ можно онлайн на сайте McDonaldʼs, либо в приложении Glovo, доступном как для Android, так и для iOS. Заказывать можно все, что, как говорится, душа пожелает. Единственное исключение — мороженое «Ріжок». Его по понятным причинам на дом не доставляют.

Любой заказ будет выполнен гловером (сотрудником Glovo) с 10:00 до 23:00, 7 дней в неделю. Сегодня доставка McDelivery доступна в Шевченковском, Печерском и Соломенском районах Киева. В течение первого квартала 2019 года Glovo планирует охватить все киевские районы, а до конца 2019 года — McDelivery заработает по всей Украине.

Объем заказов доставки продуктов питания через интернет в мире стремительно растет. По прогнозу аналитической компании McKinsey, объем мирового рынка доставки еды рынка в течение следующих 7 лет вырастет на 280%, с $79 млрд в 2018 до $303 млрд в 2025 году.

Загрузить приложение Glovo можно бесплатно из магазинов Play Store и App Store: версия для iOS, версия для Android).