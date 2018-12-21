McDonald’s в партнерстве с Glovo запускает в Украине сервис быстрой доставки еды на дом McDelivery (пока только в Киеве)
Сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs сообщила о запуске в Украине сервиса быстрой доставки McDelivery, который призван дать возможность наслаждаться любимыми блюдами, не выходя из дома. Пока что услуга доступна только в Киеве, а точнее — некоторых районах столицы.
Партнером McDonaldʼs по проекту McDelivery выступает международный сервис Glovo, который начал свою работу в Киеве двумя месяцами ранее. Именно последний выполняет доставку заказов из McDonaldʼs.
Оформить заказ можно онлайн на сайте McDonaldʼs, либо в приложении Glovo, доступном как для Android, так и для iOS. Заказывать можно все, что, как говорится, душа пожелает. Единственное исключение — мороженое «Ріжок». Его по понятным причинам на дом не доставляют.
Любой заказ будет выполнен гловером (сотрудником Glovo) с 10:00 до 23:00, 7 дней в неделю. Сегодня доставка McDelivery доступна в Шевченковском, Печерском и Соломенском районах Киева. В течение первого квартала 2019 года Glovo планирует охватить все киевские районы, а до конца 2019 года — McDelivery заработает по всей Украине.
Объем заказов доставки продуктов питания через интернет в мире стремительно растет. По прогнозу аналитической компании McKinsey, объем мирового рынка доставки еды рынка в течение следующих 7 лет вырастет на 280%, с $79 млрд в 2018 до $303 млрд в 2025 году.
Загрузить приложение Glovo можно бесплатно из магазинов Play Store и App Store: версия для iOS, версия для Android).
- McDonaldʼs является одним из лидеров в области ресторанов быстрого обслуживания в Украине. В Украине первый McDonaldʼs открылся 24 мая 1997 в Киеве. На сегодня сеть McDonaldʼs в Украине насчитывает 86 ресторанов в 19 городах (данные по состоянию на декабрь 2018 г.).
- Glovo — популярное приложение, которое позволяет покупать, получать и отправлять любой продукт весом до 9 кг и с параметрами до 40x40x30 см в пределах города за считанные минуты. Glovo основан в Барселоне в 2015 году и с тех пор запустился в 79 городах мира и 21 стране. Во всем мире Glovo имеет 10 тыс. ассоциированных партнеров, предоставляя свои услуги более 2,5 млн пользователей и доставляя ежегодно около 20 млн заказов. В Украине Glovo начал свою работу в начале октября 2018 года.