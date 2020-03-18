Медицинская компания угрожает судебным иском итальянским волонтерам за 3D-печать копий клапанов для аппаратов ИВЛ. Оригинал стоит $11 тыс., а они печатали за $1





На этой неделе мы рассказывали о группе волонтеров, которые проявили изобретательность и с помощью 3D-принтера напечатали клапаны для аппаратов ИВЛ, тем самым сохранив жизнь многим тяжелым пациентам с коронавирусом. Обычная цена такого клапана у производителя мединского оборудования, располагающего необходимой лицензией, составляет около $11 тыс., тогда как волонтеры печатали копии по $1 за штуку. И теперь производитель медицинского оборудования угрожает судебным иском за нарушение патентных прав.

Сама ситуация может показаться полным абсурдом, учитывая текущее положение вещей. Тем не менее, она весьма показательна. Коротко напомним предысторию. Больница в Италии, столкнувшись с огромным наплывом тяжелых пациентов с COVID-19, израсходовала все клапаны для аппаратов ИВЛ. Обратившись напрямую к поставщику, чтобы договориться об экстренной поставке новой партии, администрация получила неудовлетворительный ответ: оказалось, что компания не может организовать поставку клапанов в короткие сроки. Тогда на выручку пришли Кристиан Фракасси и Алессандро Рамайоли, работающие в итальянском стартапе Isinnova. Они предложили больнице свой 3D-принтер для изготовления копий клапана. Обратившись к поставщику за точными чертежами, пара инженеров получила не просто отказ, а угрозу предстать перед судом за нарушение патентных прав, сообщает Business Insider Italia. В итоге Фракасси и Рамайоли сняли все замеры сами, сделали модели и изготовили три варианта клапана.

Важно подчеркнуть, что пациенты находились в критическом состоянии и это буквально был вопрос жизни и смерти. На своей странице в Facebook Кристиан Фракасси заявил, что никаких мыслей заработать на этом не было и в помине, заверив, что не собирается распространять чертежи, а компонентов было изготовлено ровно столько, сколько потребовалось больнице.

По состоянию на 14 марта копии клапанов использовались лечения 10 пациентов, рассказал Массимо Темпорелли, основатель компании FabLab, которая помогла больнице найти Фракасси и Рамайоли для печати копий клапанов.

Министр по технологическим инновациям и цифровизации Паола Пизано ранее выкладывала в Twitter четкое фото с этими самыми клапанами.

Complimenti a Cristian Fracassi, @temporelli73 e tutte le persone che lo hanno aiutato nella impresa di stampare in 3d le valvole mancanti per i respiratori dell'Ospedale di Chiari a Brescia.

(qui l'articolo completo https://t.co/QYZu6x9X1T) #SolidarietaDigitale #iorestoacasa pic.twitter.com/dF3G2RJY8S — Paola Pisano (@PaolaPisano_Min) March 15, 2020

Источник: The Verge