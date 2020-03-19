Это фейк: никто не угрожал итальянским волонтерам судом, а стоимость оригинального клапана — «несколько евро», а не десять тысяч





Вчера появилась информация о том, что медицинская компания угрожает судебным иском итальянским волонтерам за 3D-печать копий клапанов для аппаратов ИВЛ. Также сообщалось, что волонтеры печатали копии по $1 за штуку, а стоимость оригинального компонента — $11 тыс. Сегодня стало известно, что история — фейк. Есть опровержение и от самих волонтеров (точнее, одного из них), и от компании Intersurgical, втянутой в эту историю.

We have deleted a tweet about a company threatening to sue over 3D printed ventilator parts. The company involved, Intersurgical, has issued the following statement https://t.co/0Btb8bmQyL pic.twitter.com/vh7VxNyg5E — The Verge (@verge) March 18, 2020

Intersurgical выступила с официальным заявлением, назвав историю с иском абсолютной неправдой. В Intersurgical действительно отказались предоставить волонтерам точные чертежи клапана, но не потому, что не хотели. Причина совершенно другая — бюрократия. Если бы они это сделали, то нарушили бы жесткие правила регулирования медицинской отрасли, и понесли бы за это наказание.

В сообщении The Verge Алессандро Рамайоли заявил, что никаких судебных угроз ни от Intersurgical, ни от кого либо другого не было. Кроме того, в предыдущих сообщениях говорилось, что стоимость оригинального клапана составляет около $11 тыс. Это неправда. На самом деле столько стоит вся система CPAP Hood, тогда как одноразовые клапаны к ней стоят «несколько евро» за штуку. Это подтвердили в Intersurgical. Кроме того, это же рассказал Fast Company Кристиан Фракасси.

Мы со своей стороны приносим извинение читателям за те негативные эмоции, которые многие из вас могли ощутить, прочитав эту фейковую историю с иском.

Источник: The Verge и Fast Company