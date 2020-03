Это фейк: никто не угрожал итальянским волонтерам судом, а стоимость оригинального клапана — «несколько евро», а не десять тысяч

Вчера появилась информация о том, что медицинская компания угрожает судебным иском итальянским волонтерам за 3D-печать копий клапанов для аппаратов ИВЛ. Также сообщалось, что волонтеры печатали копии по $1 за штуку, а стоимость оригинального компонента — $11 тыс. Сегодня стало известно, что история — фейк. Есть опровержение и от самих волонтеров (точнее, одного из них), и от компании Intersurgical, втянутой в эту историю.

We have deleted a tweet about a company threatening to sue over 3D printed ventilator parts. The company involved, Intersurgical, has issued the following statement https://t.co/0Btb8bmQyL pic.twitter.com/vh7VxNyg5E

— The Verge (@verge) March 18, 2020