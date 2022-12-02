«Медведь под кайфом» — украинский трейлер комедийного триллера о косолапом, который случайно съел огромную дозу кокаина

Студия Universal Pictures опубликовала трейлер будущего фильма о выживании «Медведь под кайфом» / Cocaine Bear. Это триллер с элементами чёрной комедии.

Фильм «Медведь под кайфом» / Cocaine Bear основан на реальных событиях, произошедших в 1985 году, когда американский чёрный медведь нашел сумку, полную кокаина, и съел её содержимое. События фильма начинаются с того, что из-за неудачного приземления среди густых лесов Джорджии наркодилер теряет сумки, полностью наполненные кокаином. Беда начинается тогда, когда дикий медведь находит потерянный груз и проглатывает наркотики. Находясь под влиянием огромного количества веществ, он испытывает настоящую жажду крови и начинает жестокую охоту на людей.

Продюсером и режиссёром фильма стала Элизабет Бенкс. Сценарий написал Джими Уорден. Роли исполнили Кэри Расселл (телесериал «Американцы»), Марго Мартиндейл (телесериал «Американцы»), Рэй Лиотта («Все святые Ньюарка»), Олден Эйренрайк («Хан Соло: Звёздные Войны. Истории»).

Курс QA Вивчайте важливi технології для тестувальника у зручний час, та отримуйте $1300 уже через рік роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Фильм «Медведь под кайфом» / Cocaine Bear выйдет в украинском прокате 23 февраля 2023 года.