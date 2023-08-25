Меню настроек Windows 11 будет начинаться с частых и рекомендуемых действий

Microsoft разрабатывает новую домашнюю страницу «Настроек» Windows 11. На ней будут представлены наиболее часто используемые опции, а также рекомендуемые настройки на основе сценария использования ПК.

В обновлении Windows 11 Insider Preview Build 22621.2262 Microsoft добавила «интерактивные карточки», которые позволяют легко переходить к различным настройкам. На домашней странице будут отображаться параметры, рекомендованные на основе типичных сценариев пользователя, а также наиболее часто используемые настройки.

Но похоже, что Microsoft использует эту страницу и для мягкой рекламы некоторых своих услуг: тут есть раздел с информацией OneDrive и карточки статусов подписки на Microsoft 365 и Xbox. Пока меню вмещает до 7 карточек, по заверениям компании, их вскоре станет больше.

Также в этом обновлении представлена функция Windows Backup, о которой Microsoft говорила ранее. Программа восстанавливает не только настройки системы, но и ярлыки использовавшихся программ. Они не устанавливаются заново – по ярлыку осуществляется переход на страницу программы в Microsoft Store или на страницу производителя. Эти и другие обновления сборки подробно представлены в блоге Windows Insider.

Источник: The Verge